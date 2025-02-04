Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 446 sterlinlik (19 bin TL) hesabı kimin ödeyeceğine böyle karar verdiler! Hesap ödeme tartışmasını eğlenceli hale getirdiler

446 sterlinlik (19 bin TL) hesabı kimin ödeyeceğine böyle karar verdiler! Hesap ödeme tartışmasını eğlenceli hale getirdiler

04.02.2025 15:23
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.02.2025 15:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de restorana giden bir arkadaş grubunun hesabı ödemek için aralarında oynadıkları oyun kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Arkadaş grubu 446 sterlinlik (yaklaşık 19 bin TL) değerindeki hesabı ödemek için cep telefonlarından bir oyun oynadı ve bu anları sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

İngiltere'de bir arkadaş grubu hesabı ödemeye karar veremeyince çözümü cep telefonundan açılan bir oyunu oynamakta buldu. Cep telefonunda bulunan uygulama sayesinde arkadaş grubu hesabı ödeyerek kişiye eleme usulü karar vermiş oldu. O anlar sosyal medyada kullanıcılarında ilgisini çekti.

HERKES PARMAKLARINI KOYDU

4

Oyun için tüm arkadaş grubunda bulunanlar cep telefona parmaklarını koydu. Ardından ise rastgele bir şekilde uygulama noktaları seçmeye başladı. İlk seçilen kişi elenirken sona kalan kişi ise hesabı ödeyecek şanslı kişi oldu. Görüntülerde hesabın görseli de paylaşıldı ve toplam tutarın 466 sterlin olduğu gösterildi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

12

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Alman usulü ödemenin sonuna gelindi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bizde hesap kapanın elinde kalır" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Eğlenceli bir yol bulmuşlar" yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir

Soğuk algınlığı zannetti! Kalçasını böceklerin yediğinden habersizdi

Soğuk algınlığı zannetti! Kalçasını böceklerin yediğinden habersizdi

 Düğün parasını yanlışlıkla çöpe attı! "Bir mucize bekledim"

Düğün parasını yanlışlıkla çöpe attı! "Bir mucize bekledim"

 Tek hareketi yetti! "Düşman başına"

Tek hareketi yetti! "Düşman başına"

 Eşine hediye olarak kendi kendini kısırlaştırdı! Anbean kamerada

Eşine hediye olarak kendi kendini kısırlaştırdı! Anbean kamerada

 Gündem olan düğün görüntüleri! "Hangisi damat hangisi kayınpeder?"

Gündem olan düğün görüntüleri! "Hangisi damat hangisi kayınpeder?"
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya hesap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Öcalan'a 'sayın' demişti... MHP'li isim istifa etti

Öcalan'a 'sayın' demişti... MHP'li isim istifa etti

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Yeni ulaştırma bakanının striptiz görüntüleri olay yarattı

Yeni ulaştırma bakanının striptiz görüntüleri olay yarattı

Yenidoğan bebeklerine verdikleri isim sosyal medyada tepki çekti

Yenidoğan bebeklerine verdikleri isim sosyal medyada tepki çekti

Büyükannesinin 1948 yılındaki gelinliğini giydi! "Mahvetmişsin"

Büyükannesinin 1948 yılındaki gelinliğini giydi! "Mahvetmişsin"

Doktorları şaşırtan röntgen sonucu: Öyle bir şey buldular ki...

Doktorları şaşırtan röntgen sonucu: Öyle bir şey buldular ki...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.