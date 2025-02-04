446 sterlinlik (19 bin TL) hesabı kimin ödeyeceğine böyle karar verdiler! Hesap ödeme tartışmasını eğlenceli hale getirdiler

İngiltere'de bir arkadaş grubu hesabı ödemeye karar veremeyince çözümü cep telefonundan açılan bir oyunu oynamakta buldu. Cep telefonunda bulunan uygulama sayesinde arkadaş grubu hesabı ödeyerek kişiye eleme usulü karar vermiş oldu. O anlar sosyal medyada kullanıcılarında ilgisini çekti.

HERKES PARMAKLARINI KOYDU

Oyun için tüm arkadaş grubunda bulunanlar cep telefona parmaklarını koydu. Ardından ise rastgele bir şekilde uygulama noktaları seçmeye başladı. İlk seçilen kişi elenirken sona kalan kişi ise hesabı ödeyecek şanslı kişi oldu. Görüntülerde hesabın görseli de paylaşıldı ve toplam tutarın 466 sterlin olduğu gösterildi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Alman usulü ödemenin sonuna gelindi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bizde hesap kapanın elinde kalır" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Eğlenceli bir yol bulmuşlar" yorumunda bulundu.