Günlük alışkanlıkların tetiklediği yakıcı sorun: Reflü...

Günümüzde hızlı yemek yeme alışkanlığı, düzensiz beslenme ve stres gibi faktörler reflü şikâyetlerinin artmasına neden oluyor. Özellikle yağlı ve baharatlı yiyecekler, çikolata, kahve ve gazlı içecekler mide asidinin artmasına yol açarak reflüyü tetikleyebiliyor. Gece geç saatlerde yemek yemek de mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırıyor.

EN BELİRGİN BELİRTİSİ

Reflünün en belirgin belirtisi göğüs bölgesinde hissedilen yanma hissidir. Bu durum çoğu zaman yemeklerden sonra ortaya çıkar ve yatınca daha da artabilir. Bazı kişilerde boğazda tahriş, ses kısıklığı ve kronik öksürük gibi şikayetler de görülebilir.

Uzmanlar, reflü şikayetlerini azaltmak için yaşam tarzı değişikliklerinin oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Daha küçük porsiyonlarla beslenmek, yemek yedikten sonra hemen uzanmamak ve kilo kontrolüne dikkat etmek bu rahatsızlığın kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Reflü, basit gibi görünen ancak ihmal edildiğinde yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilen bir hastalıktır. Bu yüzden belirtileri görmezden gelmemeliyiz.