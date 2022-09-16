470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir’de devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir’in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, bugünkü yarışlarla sürdü.
Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 40’ı Avrupa’dan olmak üzere 52 tekne katılıyor.
İsveç'ten Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson'un ilk sıraya yükseldiği şampiyonada İspanyol ekipler Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot ile Silvia Mas Depares-Nicolas Rodriguez Garcia ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.
Türk sporculardan bugünkü bir yarışı tamamlayamayan Deniz Çınar-Simay Aslan on dokuzuncu, Deniz Saltık-Mete Saltık otuz yedinci, iki gündür start alamayan Efe Tulçalı-Defne Danişmend son sırada bulunuyor.
Organizasyon 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz