470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir’de devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir’in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, bugünkü yarışlarla sürdü.

Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 40’ı Avrupa’dan olmak üzere 52 tekne katılıyor.

İsveç'ten Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson'un ilk sıraya yükseldiği şampiyonada İspanyol ekipler Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot ile Silvia Mas Depares-Nicolas Rodriguez Garcia ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

Türk sporculardan bugünkü bir yarışı tamamlayamayan Deniz Çınar-Simay Aslan on dokuzuncu, Deniz Saltık-Mete Saltık otuz yedinci, iki gündür start alamayan Efe Tulçalı-Defne Danişmend son sırada bulunuyor.

Organizasyon 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

