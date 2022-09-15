470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir’de sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir’in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası'na üçüncü gün yarışlarıyla devam edildi.

Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki 40’ı Avrupa’dan olmak üzere 52 tekne katıldığı organizasyonda ilk 2 sırada İspanyol ekipler bulunuyor.

Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot'un ilk sırada yer aldığı şampiyonada Silvia Mas Depares-Nicolas Rodriguez Garcia ikinci, Almanya'dan Luise Wanser-Philipp Autenrieth üçüncü durumda mücadelesini sürdürüyor.

Türk sporculardan Deniz Çınar-Simay Aslan on altıncı, Deniz Saltık-Mete Saltık otuz yedinci, bugün start alamayan Efe Tulçalı-Defne Danişmend son sırada bulunuyor.

Organizasyon 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak.



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