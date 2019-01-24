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48. Uluslararası Rotterdam Film Festivali başladı

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SİNEMA TV  | 24.01.2019 14:27 | Son Güncelleme

Festival kapsamında 12 günde uzun ve kısa metrajlı 500 film gösterilecek.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 12 günde uzun ve kısa metrajlı 500 filmin gösterileceği "48. Uluslararası Rotterdam Film Festivali" (IFFR) başladı.

48. Uluslararası Rotterdam Film Festivali başladı

Festivalde, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Ingrid van Engelshoven ve IFFR Genel Müdürü Bero Beyer açılış konuşması yaptı.
Etkinliğin resmi açılışının ardından Hollanda yapımı "Kirli Tanrı" adlı film gösterildi. Daha sonra De Doelen Tiyatro Salonu'nda davetlilerin katıldığı açılış resepsiyonu gerçekleştirildi.
Festivalde bazı ülkelerden 8 genç yönetmen, filmleriyle "Tiger Awards" ödülü için yarışacak. Ödüle layık görülecek filmin yönetmenine 40 bin avro verilecek. "olağanüstü sanatsal başarı" gösteren film de 10 bin avro ile "jüri özel ödülü"nü kazanacak.
Hollanda'da daha önce hiç gösterilmemiş yabancı filmler ve belgesellerin yer alacağı festivalde Tarık Aktaş'ın yönetmenliğini yaptığı, 71. Locarno Film Festivali’nde En İyi Yeni Yönetmen Ödülü’nü alan yönetmenin ilk uzun metraj filmi "Nebula", Köken Ergün'ün yönettiği Şehitler ve Gürcan Keltek'in yönettiği kısa metraj "Gulyabani" adlı filmler izleyiciye sunulacak.
Festivalde 5 yıl önce başlayan "IFFR Live Projesi" kapsamında da önceden belirlenen 6 film aynı anda dünya genelinde farklı sinemalarda gösterime girecek.
"Tiger Awards" ödülünü geçen yıl Çinli yönetmen Cai Chengjie'nin "Dul Cadı" filmi kazanmıştı.
Rotterdam'da yarışan ilk Türk filmi 2009 yılında Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği "Uzak İhtimal" olmuştu. Film, "Tiger Awards" ödülünü diğer iki filmle paylaşmıştı.
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48. Uluslararası Rotterdam Film Festivali IFFR Film Festivali

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