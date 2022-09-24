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49 yaşındaki Hande Yener bikinili pozuyla nefesleri kesti! Yaza veda pozu olay oldu

24.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Yener, şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ve iddialı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlginç sahne kostümleri sebebiyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan ünlü şarkıcı Hande Yener denize girerken çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Sarı bikinisiyle poz veren ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı. İşte Hande Yener'in olay olan iddialı pozu...

49 yaşındaki Hande Yener bikinili pozuyla nefesleri kesti! Yaza veda pozu olay oldu

Hande Yener dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 'Yalanın Batsın', 'Kırmızı', 'Romeo' ve 'Alt Dudak' gibi sayısız şarkıyla dinleyicinin gönlünde taht kuran 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Hande Yener; görenleri şaşırttı.

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HANDE YENER'İN YAZA VEDA PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Monotonluğu sevmeyen ünlü şarkıcı giyim tarzı ve sahne kıyafetleri sebebiyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olsa da sosyal medya hesabında iddialı pozlar vermeye devam ediyor.

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Hande Yener'in denize girerken çekildiği fotoğraf takipçilerinin dikkatini çekti.

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"BU NASIL YAZA VEDA?"

Sarı bikinisiyle yaza veda pozu veren ünlü şarkıcının paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Sarı bikinisi ile objektife poz veren Hande Yener'in yaşına rağmen fit görüntüsü dikkat çekerken, ünlü şarkıcının iddialı pozu için "Bu nasıl veda?" gibi eleştirel yorumlar da yapıldı.

İşte Hande Yener'in yaza veda pozu:

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