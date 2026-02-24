MAGAZİN

Evrim Alasya ve Kerem Alışık ayrıldı! Oyun iptal edildi, olay gönderme

Bir süredir aşk yaşayan Evrim Alasya ve Kerem Alışık aynı zamanda birlikte tiyatro oyununda yer alıyordu. Evrim Alasya ve Kerem Alışık aşkı bitti. Alışık'ın bikinili kadın paylaşımı ise bomba bir imayı beraberinde getirdi.

‘Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, birlikte ‘Aşk Biter mi?' tiyatro oyununda oynayan Kerem Alışık’la aşk yaşıyordu. Aşkını gözlerden uzak yaşasa da paylaşımlarıyla gösteren Evrim Alasya ve Kerem Alışık gündemde.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya 1,5 yıldır süren birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ayrılığın nedeni ise fikir ayrılıkları...

15 gün önce ayrılan ikili, kapalı gişe oynayan 'Aşk Biter mi?' adlı tiyatro oyununu da iptal etti.

SEKSİ KADIN DETAYI

Öte yandan ayrılık haberleri duyulmadan hemen önce Kerem Alışık'ın seksi bir kadını Instagram hesabında RT ettiği dikkat çekti. Evrim Alasya ise bunun üzerine "Yakışır" yazdı.

Bu ayrılık sürecinde gönderme olarak algılandı ve X'te ünlü çift ve ayrılıkları konuşulmaya başlandı.

Evrim Alasya Kerem Alışık
