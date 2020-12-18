4’üncü halk sağlığı günlerinde bu yıl kadın sağlığı konuşulacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen ve dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Halk Sağlığı Günleri’nde, bu yıl “Kadın Sağlığı" teması ele alınacak.

Korona virüs nedeniyle Zoom Video Konferans platformu üzerinden 19-20 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilecek olan sempozyuma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve alanında uzman bilim insanları katılacak.

Kadın gözüyle şehirler ve 1993’ten günümüze kadın

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından organize edilen ve düzenlendiği günden bu yana konu içerikleri ile ses getiren “Halk Sağlığı Günleri” bu kez “Kadın Sağlığı” başlığı altında gerçekleşecek. Konferans, panel ve bildiri sunumlarının yer alacağı Sempozyumun açılışında “Kadın” temalı online bir fotoğraf sergisi yer alacak. İki gün sürecek programın ilk gününde; oturum başkanlığını HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu ve HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar’ın yapacağı ilk konferansta, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Kadın Gözüyle Şehirler” hakkında konuşacak. Önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşecek olan konferanslarda, “1993’den Günümüze Kadın: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA), Gaziantep İlinde Kadın Sağlığı ve Beslenme Durumu, Kadın Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı” konu başlıklarıyla “Kadın Sağlığı” hakkında önemli noktalara dikkat çekilecek.

Billimsel içeriği ve içerdiği güncel konular ile önemli başlıklara değinecek olan sempozyumda, "Kadın Sağlığında Koruyucu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Kadına Yönelik Şiddet ve Yaşam Sürecinde Beslenme ve Kadın Sağlığı” konularında üç ayrı panel gerçekleştirilecek. Katılım ve ilginin yoğun olacağı tahmin edilen programda sunulacak olan sözel bildirilerde ise;

“Kadın Araştırmaları” katılımcılarla paylaşılacak.

Güncel sorunlar ve çözüm önerileri

HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 4’üncü Halk Sağlığı Sempozyumunda, Kadın Sağlığı ile birlikte kadınları yaşamları boyunca etkileyen kronik, fizyolojik, sosyal ve psikolojik durumu, yaşadığı çevre, beslenme ve yaşam biçimi ile yakından ilgilendirecek konulara değinilecek. 19-20 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek Sempozyumda, kadın sağlığı ile ilgili güncel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılacak.



