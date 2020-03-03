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5 adımda bahara hazırlanın

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

Dr.

5 adımda bahara hazırlanın

Dr. Fevzi Özgönül bahar aylarına hazırlanma konusunda önemli bilgiler verdi.
Dr. Fevzi Özgönül, “Kış ayları biterken baharın gelmesiyle herkesi bir kilo telaşı sarmaya başlar oysa sağlıklı olanı seçtiğiniz doğru zamanda yediğiniz sürece telaşa gerek yok. Ufak tefek tüyolarla bahar aylarına daha iyi küçülmüş ve daha sağlıklı gireceksiniz” dedi.
Dr. Fevzi Özgönül 5 adımı şöyle sıraladı:
“1- Daha fazla aktif olun : Kış boyunca soğuk havlar yürüyüş için sizi zorladıysa şimdi tam zamanı havalar ısınmaya başladı, gün içinde 30-40 dk yürüyüş yapmaya çalışın, akşam silkelenin ve merdiven inip çıkmaya başlayın özellikle inişlerinizde mutlaka merdiven kullanın.
2- İçtiğiniz sıvılara dikkat edin: Masum sandığınız kahveler şeker deposu olabilir kremalı, çikolatalı, şeker şuruplu kahveleri içmeyin. İçtiğiniz her 1 bardak kahve ve çaydan sonra mutlaka 1 bardak su için.
3- Bilinçli yiyin : Televizyon karşısında, yürürken veya meşgulken atıştırma şeklinde yemeyin beslenme programınızda öğün saatlerinize uyun ve ne yediğinizi bilin. Yemekleri mutlaka oturarak ve iyice çiğneyerek tüketin.
4-Sebze tüketimine ağırlık verin : Sabah kahvaltınızda ve öğle yemeğinizde mutlaka çiğ sebzelerden faydalanın. Sabah kahvaltınıza havuç, roka, turp gibi besinlerden doğrayın. Öğlen zeytinyağlılar da sofranızda olsun ve mutlaka salata tüketin. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerden güzel bir salata hazırlayın.
5-Her gün aynı öğünleri yapmayın : Günün telaşıyla sürekli aynı besinleri tercih etmeyin. Sindirim sisteminizin daha çeşitli enzimler üretebilmesi için et yemekleri, kuru baklagiller, zeytinyağlılar, tencere sebzeler, çorbalar ve salataların yer aldığı çeşit çeşit öğünler yapmaya dikkat edin.”

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