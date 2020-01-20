5 bin 500 kişiye Darıca Belediyesi’nden iş imkanı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın işsizliği azaltmak amaçlı faaliyete geçirdiği “İstihdam Masası” 5 bin 500 kişiye iş imkanı sundu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın önem verdiği ve Darıca’da işsizliği azaltmak için seçim beyannamesinde söz verdiği İstihdam Masası Projesi, 2019 yılında iş arayanlar için umut oldu. Darıca Belediyesi giriş katında faaliyete başlayan İstihdam Masası Projesi iş arayanlarla işverenleri buluşturarak arada köprü görevini üstlendi. İŞKUR ile birlikte çalışan ve alanında uzman kişilerin başında olduğu İstihdam Masası, vatandaşlardan gelen özgeçmişleri bir havuzda topluyor ve başta fabrikalar olmak üzere sanayi kuruluşları ve işletmelere yönlendiriyor. İşçi ile işveren arsında köprü kurulan proje ile Darıca’da işsizliğin azaltılması planlanıyor. İstihdam Masası Projesi, iş arayan vatandaşların işe yerleşmeleri personel arayan işverenlerin de daha hızlı eleman bulmalarına yardımcı oluyor. Darıca’da vatandaşların ve işverenlerin, iş ve eleman ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturan İstihdam Masası ile Darıca’da kısa sürede çok sayıda vatandaş yeni işine kavuştu. İş başvurusu için gelen vatandaşlar da uygulamanın çok güzel olduğunu ifade ederek Darıca Belediyesi’ne işçinin yanında olduğu için teşekkür etti.

Başkan Muzaffer Bıyık’ın seçilir seçilmez hayata geçirdiği İstihdam Masası, kısa sürede sonuç vermeye başladı. Nisan 2019’da faaliyete başlayan İstihdam Masası ile yaklaşık 8 ayda 5 bin 500 kişi işe yönlendirildi. İş başvurusu için gelenlerin özgeçmişlerini alarak havuzda toplayan Darıca Belediyesi, davet mektubuyla birlikte iş arayanları ilgili firmalara yönlendirdi. 2019 yılında iş arayanların adresi olan Darıca Belediyesi İstihdam Masası, 2020 yılında da işsizliği azaltmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

İstihdam Masası Projesi ile kısa sürede birçok kişinin işe yerleştiğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Bıyık, “Seçim beyannamemizde vatandaşlarımıza verdiğimiz bir söz vardı. Darıca’da işsizliği en aza indirmek istiyoruz. Darıca Belediyesi bünyesinde kurulan İstihdam Masası ile işçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz. İŞKUR ile birlikte çalışarak iş arayanla işvereni buluşturuyoruz. Ekibimiz gelen iş başvurularını bir havuzda topluyor ve sisteme kaydediyor. İşçi arayan firmalardan gelen talebe göre yönlendirme yapılarak işçi ile işveren buluşturuluyor. Kısa sürede çok güzel sonuçlar aldık ve birçok arkadaşımızı işe yerleştirdik. Çalışmak, evine ekmek götürmek isteyenlere yardımcı olmak ve belediye olarak iş bulmalarına katkı sunmak bizim için çok önemli. Darıca Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

