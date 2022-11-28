5 bin yıllık surlarda bariyerler kaldırıldı, vatandaşın fotoğraf çılgınlığı başladı

Vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekmeye başladı.

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Surlarının restore edilerek eski ihtişamına kavuşması için başlatılan çalışmaların bir kısmı tamamlandı. Surlarda yürütülen çalışmaların tamamlanan kısmında restore ile bırakılan bariyerler kaldırıldı. Bariyerlerin kaldırılmasıyla vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden metrelerce yükseklikteki surlara çıkıp fotoğraf çekmeye başladı.

İç Kale tarafındaki alanı ve surları gezen Bursa’dan gelen Bekir Altın, çıktığında çok korktuğunu, çıktığına bin pişman olduğunu söyledi. Çok güzel olduğunu ama düşünmeden çıktığını ifade eden Altın, “İnerken de çok zorlandım. Çok kötü oldu, ayaklarım şu anda tutmuyor. Belediyenin demir parmaklık yapması lazım. Çıkıp inerken tehlike. İlla düşen olur. Ya kapatılacak, ya da parmaklık yapılacak. Genç kızları görüyorum kıyıya geliyorlar fotoğraf çekiyorlar. Tehlikeli oluyor. Şehriniz çok güzel. Güneydoğu gezisine çıktık. Gözlemim, çok tehlikeli gördüm. Çocuklar, özellikle gençler kıyıya gelip resim çekiyorlar. Televizyonlarda görüyoruz selfi yaparken düşenleri” dedi.

