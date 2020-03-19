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5 büyük ligin koronavirüs kaybı 4 milyar Euro

FUTBOL HABERLERİ  | 19.03.2020 12:04 | Son Güncelleme

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle toplam zararının yaklaşık 4 milyar avro olacağı bildirildi.

5 büyük ligin koronavirüs kaybı 4 milyar Euro

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplam zararının yaklaşık 4 milyar avro olacağı bildirildi.

KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginin koronavirüs nedeniyle yaşadığı zararlar incelendi.

Şu ana kadar 5 büyük lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 541 karşılaşma iptal edilmiş veya ertelenmiş durumda. Araştırmaya göre Premier Lig, 1 milyar 150 milyon avro ile 1 milyar 250 milyon avro arasında zararla en büyük gelir kaybına uğrayan lig olacak.

Premier Lig'in yanı sıra La Liga'da 800-950, Bundesliga'da 650-750, Serie A'da 550-650 ve Ligue 1'de ise 300-400 milyon avro bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.

Araştırma hakkında değerlendirmelerde bulunan KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Dünya ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. Bu salgın futbolu da ciddi bir şekilde etkiledi. Liglerin iptali nedeniyle spor kulüpleri büyük gelir kayıpları yaşayacak. Kulüpleri gelir kayıpları nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç bekliyor. Oyuncu maaşları, ticari anlaşmaları gibi birçok ödemeleri var. Tabii kulüplerin salgınlar konusunda sigortası olup olmadığı da önem kazanıyor. Dünyadaki birçok oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Bu konuda nasıl bir yol izlenecek, bunların hepsi futbol dünyasının önümüzdeki günlerde en büyük sorunları olacak" ifadelerini kullandı.

(AA)

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Premier Lig La Liga serie a Bundesliga ligue 1 koronavirüs

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