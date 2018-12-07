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5 dakika içinde kötü nefes kokusunu yok edebilirsiniz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.12.2018 10:11 | Son Güncelleme

Dişlerinizi her gün fırçalasanız ve ağır kokulu yiyecekler tüketmeseniz bile bazen kötü nefes kokusu sinsi bir şekilde belirebilir ve hatta önemli bir anınızı mahvedebilir.

Dişlerinizi her gün fırçalasanız ve ağır kokulu yiyecekler tüketmeseniz bile bazen kötü nefes kokusu sinsi bir şekilde belirebilir ve hatta önemli bir anınızı mahvedebilir.

5 dakika içinde kötü nefes kokusunu yok edebilirsiniz

Dişlerinizi fırçaladınız ve hala o kötü nefes kokusundan kurtulamadınız mı? O zaman bu 5 yöntemi öğrenmenizin vakti geldi...

Kötü nefes kokusunun nedenleri:

Kötü nefes kokusunun nedenleri:
Çok fazla kükürtlü yemek tüketmek, sigara ve alkol içmek, ağız mikrobiyomu, dişeti hastalığı, diş çürükleri, stres ve endişe.

Derhal nefesten kurtulmanız gerekiyorsa ve yanında diş fırçası veya sakız yoksa, kokuyu azaltmanın bazı etkili yolları var

Derhal nefesten kurtulmanız gerekiyorsa ve yanında diş fırçası veya sakız yoksa, kokuyu azaltmanın bazı etkili yolları var

Su için

Su için
Ağzımızdaki bakteriler kötü gaz ve tükürüğü salgılar. Bunun için ağzınızı daha çok nemlendirmelisiniz. Ağzınızın kurumasına izin vermeyin. Her fırsatta bir bardak su için.

Nane, maydanoz veya fesleğen gibi otlar çiğneyin

Nane, maydanoz veya fesleğen gibi otlar çiğneyin
Çiğnediğiniz bu otlar, kendi kokuları sayesinde ağızda oluşan kötü kokuları baskılayacaktır. Etkili bir yöntemdir ancak kısa süre için sizi idare eder.

Elma yemek iyi bir yöntem

Elma yemek iyi bir yöntem
Evden ayrılırken yanınıza elma almayı ihmal etmeyin. Elma ağızda kötü koku nötralize eden okside polifenoller içerir. Ayrıca diş sağlığı için de son derece önemli bir besin kaynağıdır.

Limon emebilirsiniz

Limon emebilirsiniz
Limonun koku üreten bakterileri öldürme özelliği vardır. Sadece bir dilim limonu emebilir ya da onu bir bardak suya karıştırabilirsiniz. Özellikle sarımsak ya da soğan yedikten sonra çok etkilidir.

Kahve için

Kahve için
Ağız boşluğunda bulunan bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü nefes kokusuna neden olur. Bu aşamada kahve çiğnemek sülfür bileşenlerini ortadan kaldıracaktır. Kahve çekirdeği çiğnemek istemiyorsanız bunun yerine Türk kahvesi de içebilirsiniz.
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nefes kokusuna çözüm ağız kokusu

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