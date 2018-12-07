Dişlerinizi her gün fırçalasanız ve ağır kokulu yiyecekler tüketmeseniz bile bazen kötü nefes kokusu sinsi bir şekilde belirebilir ve hatta önemli bir anınızı mahvedebilir.

5 dakika içinde kötü nefes kokusunu yok edebilirsiniz

Dişlerinizi fırçaladınız ve hala o kötü nefes kokusundan kurtulamadınız mı? O zaman bu 5 yöntemi öğrenmenizin vakti geldi...

Kötü nefes kokusunun nedenleri: Çok fazla kükürtlü yemek tüketmek, sigara ve alkol içmek, ağız mikrobiyomu, dişeti hastalığı, diş çürükleri, stres ve endişe.

Derhal nefesten kurtulmanız gerekiyorsa ve yanında diş fırçası veya sakız yoksa, kokuyu azaltmanın bazı etkili yolları var

Su için Ağzımızdaki bakteriler kötü gaz ve tükürüğü salgılar. Bunun için ağzınızı daha çok nemlendirmelisiniz. Ağzınızın kurumasına izin vermeyin. Her fırsatta bir bardak su için.

Nane, maydanoz veya fesleğen gibi otlar çiğneyin Çiğnediğiniz bu otlar, kendi kokuları sayesinde ağızda oluşan kötü kokuları baskılayacaktır. Etkili bir yöntemdir ancak kısa süre için sizi idare eder.

Elma yemek iyi bir yöntem Evden ayrılırken yanınıza elma almayı ihmal etmeyin. Elma ağızda kötü koku nötralize eden okside polifenoller içerir. Ayrıca diş sağlığı için de son derece önemli bir besin kaynağıdır.

Limon emebilirsiniz Limonun koku üreten bakterileri öldürme özelliği vardır. Sadece bir dilim limonu emebilir ya da onu bir bardak suya karıştırabilirsiniz. Özellikle sarımsak ya da soğan yedikten sonra çok etkilidir.