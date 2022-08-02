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5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru

02.08.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: "Sürpriz gösterilerin yapılacağı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. İslam dünyasının gözünün Konya'da olacağını biliyoruz"

5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı görevini de yürüten Altay, yaptığı yazılı açıklamada, İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış gününün büyük coşkuya sahne olacağını aktardı. Oyunlar için farklı ülkelerden sporcuların Konya'ya gelmeye başladığını vurgulayan Altay, bu süreçte 4 bin 200 sporcu ile binlerce misafire ev sahipliğini yapacaklarını hatırlattı.

Altay, organizasyona en güzel şekilde hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürpriz gösterilerin yapılacağı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Bütün İslam dünyasının gözünün Konya'da olacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birçok İslam ülkesinden devlet adamları açılışımıza teşrif edecekler. Hoşgörünün başkentinde misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Altay, oyunlar için Türkiye'nin ilk olimpik veledromu ile olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi uluslararası standartlarda çok önemli tesislerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konya'ya kazandırıldığını sözlerine ekledi.

5. İslami Dayanışma Oyunları, Konya'nın ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru

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