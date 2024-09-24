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  4. 5. kattan atlayıp intihar etmişti! Fenomen Kübra Aykut'un cenazesi Bursa'ya getirildi! "Nasıl böyle bir şey yaptı, aklımız almıyor"

5. kattan atlayıp intihar etmişti! Fenomen Kübra Aykut'un cenazesi Bursa'ya getirildi! "Nasıl böyle bir şey yaptı, aklımız almıyor"

24.09.2024 19:47
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Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan evinin 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Evinde yapılan incelemelerde not bıraktığı öğrenilen Aykut'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere Bursa'ya getirildi.

Olay dün akşam saatlerinde Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, 5. katta bulunan dairesinden düştü. Site güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Fenomenin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin yapılmasının ardından genç kadının cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya getirildi.

VEDA MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

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Genç kadının evinde yapılan incelemelerde veda mektubu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Kübra Aykut veda mektubunda, “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” ifadelerine yer verdi.

TEYZE ŞENTÜRK AYRILIĞI İŞARET ETTİ

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Yaşanan olay sonrası konuşan Kübra Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk, “Kübra çok hayat dolu, cıvıl cıvıl bir kızdı. 2 evin bir gülüydü. O bize, biz de ona çok düşkündük. En son 10 gün önce görüştük. Sevgilisinin olduğunu söyledi. Bana, ‘Teyze ben onu çok kıskanıyorum. Sadece benimle ilgilenmesini istiyorum' dedi. Ben de ona böyle bir sevgililiğin olmayacağını söyledim. Sanırım olaydan bir gün önce çocukla ayrılmışlar. Ertesi gün de bu olay yaşanıyor. Çok üzgünüz” dedi.

"NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPTI, AKLIMIZ ALMIYOR"

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Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un dayısı Adem Taş ise, “Kübra elimizde büyüyen bir çocuktu. Hayatını dolu dolu yaşıyordu. Dün gece haberi aldık. Hayatı seven bir çocuk nasıl böyle bir şey yaptı, aklımız almıyor. İstanbul'da hayatını sürdürüyordu. Yılda 1-2 sefer anne ve babasını görmek için Bursa'ya gelirdi.

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Onları ziyaret ederdi. Ara sıra anne ve babası da giderdi. Ailesi ile barışık bir çocuk değildi. Bizden uzakta, İstanbul'da yaşayan yeğenimizdi. Sosyal medya ile uğraşıyordu. Yetkililer gerekli araştırmaları yapıyordur muhakkak. Bizde hala inanamıyoruz” dedi. (İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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