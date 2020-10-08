"5. Kent Araştırmaları Kongresi" devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, bir kentin tarihle olan bağının koparılmaması gerektiğini ifade ederek, "Şehir ne kadar köklü geçmişi, tarihi, gizli sırları varsa değerli oluyor." dedi.

Ankara Kent Konseyinden yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle dün başlayan "5. Kent Araştırmaları Kongresi"nde, kentleşme ve yaşam kalitesi başta olmak üzere şehirciliği yakından ilgilendiren konular ele alındı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kent Araştırmaları Enstitüsü, İdealkent (Kent Araştırmaları Dergisi), TEPAV, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin iş birliğiyle online olarak gerçekleştirilen kongre, yarın sona erecek.

Kentlerdeki yaşam kalitesine etki eden faktörlerin çok boyutlu ele alınacağı kongrede, en az 30 oturum gerçekleştirilerek, kentlerin planlanmasında görev alan paydaşlarca tartışmaya açılması ve daha yaşanılabilir kentler için çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.