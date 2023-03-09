MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 5. kez baba olacağı iddia ediliyordu! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı açıkladı

5. kez baba olacağı iddia ediliyordu! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı açıkladı

09.03.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin hamileliği iddiasına dair ilk olarak sosyal medya fenomeni PopDedik gelen mesajları yayınladı. Ardından ise TV8'de yer alan 2. Sayfa Acun Ilıcalı'nın açıklamasına sayfasında yer verdi.

5. kez baba olacağı iddia ediliyordu! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı açıkladı

4 kız ve 1 kız torunu olan 53 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiası gündeme geldi. Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra Altunkaya ile birlikte olmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın bu ilişkisi 3 yıldır sürüyor.

Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiası sonrası sosyal medya yıkıldı. Kısa süre önce silikon yaptırarak gündeme gelen genç sevgilinin hamileliğine dair ilk yalanlama fenomen PopDedik'e gelen mesajlarda ortaya çıktı.

Ekran Alıntısı

Altunkaya'yı sporda görenler bu haberi yalanlarken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan 2. Sayfa'da Acun Ilıcalı'nın açıklamasında yer verdi.

Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kızı olan Acun Ilıcalı'nın hamilelik iddiasını yalanladığına dair açıklama magazin sayfasına yer verildi. 2. Sayfa'ya göre Ilıcalı "Doğru değil" dedi.

pp

Son haberlere göre Ayça Çağla Altunkaya hamile değil...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunus Günçe'den tepki çeken sözler! Melih Gökçek çok kızdı: Haysiyetsizler...Yunus Günçe'den tepki çeken sözler! Melih Gökçek çok kızdı: Haysiyetsizler...
Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...
Galatasaray'ın yıldızına çapkınlık tokadı! "Ne kaybettiğine bir bak!"Galatasaray'ın yıldızına çapkınlık tokadı! "Ne kaybettiğine bir bak!"
Anahtar Kelimeler:
Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı sevgilisi yaşında

En Çok Okunan Haberler

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem anında kaydedildi! Gökyüzü bir anda aydınlandı! 112 merkezinde panik anları

Deprem anında kaydedildi! Gökyüzü bir anda aydınlandı! 112 merkezinde panik anları

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

Düzce Üniversitesindeki öğretim görevlisi hakkında karar verildi

Düzce Üniversitesindeki öğretim görevlisi hakkında karar verildi

Dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"

Dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"

50 kurum itiraz etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...

50 kurum itiraz etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.