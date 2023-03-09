5. kez baba olacağı iddia ediliyordu! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı açıkladı

4 kız ve 1 kız torunu olan 53 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiası gündeme geldi. Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra Altunkaya ile birlikte olmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın bu ilişkisi 3 yıldır sürüyor.

Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiası sonrası sosyal medya yıkıldı. Kısa süre önce silikon yaptırarak gündeme gelen genç sevgilinin hamileliğine dair ilk yalanlama fenomen PopDedik'e gelen mesajlarda ortaya çıktı.

Altunkaya'yı sporda görenler bu haberi yalanlarken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan 2. Sayfa'da Acun Ilıcalı'nın açıklamasında yer verdi.

Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kızı olan Acun Ilıcalı'nın hamilelik iddiasını yalanladığına dair açıklama magazin sayfasına yer verildi. 2. Sayfa'ya göre Ilıcalı "Doğru değil" dedi.

Son haberlere göre Ayça Çağla Altunkaya hamile değil...



