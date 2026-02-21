MAGAZİN

Gizem Karaca'nın biricik kızı Leyla Yaz 8 aylık oldu! Yüzünü ilk kez gösterdi

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Gizem Karaca, şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Minik kızıyla sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncu, Leyla Yaz'ın yüzünü ilk kez net bir şekilde gösterdi.

Öznur Yaslı İkier

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca'nın iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliği devam ediyor.

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu, bebeğine 26 Haziran 2025 günü sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu. Karaca, sosyal medyada ilk paylaşımını yaparak kız bebeklerine 'Leyla Yaz' ismini verdiklerini duyurmuştu.

Şimdilerde sık sık kızıyla paylaşımlar yapan Gizem Karaca kuralını bozup kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

