Gizem Karaca'nın biricik kızı Leyla Yaz 8 aylık oldu! Yüzünü ilk kez gösterdi

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca'nın iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliği devam ediyor.

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu, bebeğine 26 Haziran 2025 günü sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu. Karaca, sosyal medyada ilk paylaşımını yaparak kız bebeklerine 'Leyla Yaz' ismini verdiklerini duyurmuştu.

Şimdilerde sık sık kızıyla paylaşımlar yapan Gizem Karaca kuralını bozup kızının yüzünü ilk kez gösterdi.