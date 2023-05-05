MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

05.05.2023 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yalı Çapkını, Survivor, Ateş Kuşları ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 5 Mayıs Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Yayın durdurma cezasıyla gündem olan Kızılcık Şerbeti bu aşam yeni bölümüyle ekrana geldi. İşte 5 Mayıs Cuma gününün reyting sonuçları...

5 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Mayıs Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

images (2)

GEÇEN HAFTANIN( 28 NİSAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.

screenshot-7-jqic-z3PN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kuzu Kuzu' dansıyla ortalığı yıktı geçti! "Bu yakışıklılık halis mi?"'Kuzu Kuzu' dansıyla ortalığı yıktı geçti! "Bu yakışıklılık halis mi?"
Yatakta poz verdi! Sütyensiz tarzına beğeni yağdı Yatakta poz verdi! Sütyensiz tarzına beğeni yağdı
Üstsüz poz verdi! Göğüslerini sadece elleriyle kapattıÜstsüz poz verdi! Göğüslerini sadece elleriyle kapattı
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları ele

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajı

Banka maaş promosyonunda çarpıcı veri! Şikayetler yüzde 287 arttı

Banka maaş promosyonunda çarpıcı veri! Şikayetler yüzde 287 arttı

İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu

İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu

Okulu basıp müdür yardımcısını silahla vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

Okulu basıp müdür yardımcısını silahla vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

Skandal sözler! 'Kapısını parça parça edeceğiz'

Skandal sözler! 'Kapısını parça parça edeceğiz'

Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kıza kabusu yaşattı!

Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kıza kabusu yaşattı!

İlginizi Çekebilir

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.