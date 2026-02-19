MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor yarışmacısı Büşra Yalçın’ın 7 senelik değişimi olay oldu! Büşra Yalçın kimdir?

Survivor 2026’ya All Star kadrosuyla dönen Büşra Yalçın bu kez performansından çok yıllar içindeki değişimiyle gündemde. 2019 sezonundaki görüntüleri yeniden ortaya çıkan milli tekvandocunun son hali sosyal medyada estetik iddialarını da beraberinde getirdi.

Survivor yarışmacısı Büşra Yalçın’ın 7 senelik değişimi olay oldu! Büşra Yalçın kimdir?
Çiğdem Berfin Sevinç

Survivor 2026 kadrosuna All Star olarak dahil olan Büşra Yalçın, daha ilk bölümlerden sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ancak bu kez performansından çok yıllar içindeki değişimi gündeme geldi.

Büşra Yalçın’ı ilk olarak Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan sezonunda izlemiştik. Parkurlardaki hırsı ve başarılı performansıyla dikkat çeken yarışmacının 2019’daki görüntüleri yeniden dolaşıma girdi.

Survivor yarışmacısı Büşra Yalçın’ın 7 senelik değişimi olay oldu! Büşra Yalçın kimdir? 1

7 YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Sosyal medyada paylaşılan eski kareler kısa sürede gündem olurken, Büşra’nın 7 yıl içindeki değişimi takipçilerini şaşırttı. Yarışmacının yüz hatlarındaki farklılık dikkat çekerken, estetik operasyon iddiaları da yorumlarda sıkça dile getirildi.

Kullanıcıların bazıları yarışmacı hakkında “Bambaşka biri olmuş” yorumları yaptı.

Survivor yarışmacısı Büşra Yalçın’ın 7 senelik değişimi olay oldu! Büşra Yalçın kimdir? 2

BÜŞRA YALÇIN KİMDİR?

Büşra Yalçın, 1996 doğumlu milli tekvandocudur. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Yalçın, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda Türkiye’yi temsil etti.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeÜnlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme
Yeni yaşını kutladı! Doğal güzelliğine yorum yağdı Yeni yaşını kutladı! Doğal güzelliğine yorum yağdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.