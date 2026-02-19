Survivor yarışmacısı Büşra Yalçın’ın 7 senelik değişimi olay oldu! Büşra Yalçın kimdir?

Survivor 2026 kadrosuna All Star olarak dahil olan Büşra Yalçın, daha ilk bölümlerden sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ancak bu kez performansından çok yıllar içindeki değişimi gündeme geldi.

Büşra Yalçın’ı ilk olarak Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan sezonunda izlemiştik. Parkurlardaki hırsı ve başarılı performansıyla dikkat çeken yarışmacının 2019’daki görüntüleri yeniden dolaşıma girdi.

7 YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Sosyal medyada paylaşılan eski kareler kısa sürede gündem olurken, Büşra’nın 7 yıl içindeki değişimi takipçilerini şaşırttı. Yarışmacının yüz hatlarındaki farklılık dikkat çekerken, estetik operasyon iddiaları da yorumlarda sıkça dile getirildi.

Kullanıcıların bazıları yarışmacı hakkında “Bambaşka biri olmuş” yorumları yaptı.

BÜŞRA YALÇIN KİMDİR?

Büşra Yalçın, 1996 doğumlu milli tekvandocudur. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Yalçın, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda Türkiye’yi temsil etti.