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  4. 5 milyon lira gelir sağlamıştı! Dilan Polat'ın Enercii'si çalıntı mı?

5 milyon lira gelir sağlamıştı! Dilan Polat'ın Enercii'si çalıntı mı?

14.11.2023 08:11 | Son Güncelleme:
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Kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın "Enercii" şarkısı müzik dinleme platformları Spotify ve Apple Müzik üzerinden geçtiğimiz haftalarda kaldırıldı. Sadece Dilan Polat'ın YouTube sayfasında bulunan şarkı 100 milyon izlenmeye ulaşmış ve 5 milyon liar gelir sağlamıştı. Konuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Şarkının çalıntı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "kara para aklamak", "vergi kaçırmak", "örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilan Polat'ın Temmuz ayında paylaştığı ve bu zamana kadar 100 milyon izlenme sayısını geçen "Enercii" şarkısı ise geçtiğimiz hafta Spotify ve Apple Music gibi platformlardan kaldırıldı. Şimdi de bu şarkı hakkında değişik bir iddia ortaya atıldı.

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Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; milyonlarca dinlenen Dilan Polat'ın 'Enercii'si meğer başkasına aitmiş. Katıldığı bir televizyon programında üne kavuşan enerji terapisti İsmail Yılmaz...

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O programda dilinden düşürmediği kelime nedeniyle adı Enerji İsmail'e çıkmıştı. Yılmaz, Dilan Polat'a sitem etti.

13 yıldır enerji terapistliği yapan Yılmaz, 'Enerji' sloganının kendisine ait olduğunu iddia etti. Enerji İsmail "Enerji ve sinerji kelimeleri yıllardır benim sloganım... Ekranda da bunu çokça dile getirdim. Şimdi Dilan Polat benden esinlendi.

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Enerji kelimesini sevdiren benim ve bu durumda enerjim çalınmış oldu. O slogan için maddi beklenti içinde değilim. Ama insan o şarkıyı yaparken bir telefon eder, teşekkür ederdi." ifadelerini kullandı.

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Dilan Polat sosyal medya
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