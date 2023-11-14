5 milyon lira gelir sağlamıştı! Dilan Polat'ın Enercii'si çalıntı mı?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "kara para aklamak", "vergi kaçırmak", "örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilan Polat'ın Temmuz ayında paylaştığı ve bu zamana kadar 100 milyon izlenme sayısını geçen "Enercii" şarkısı ise geçtiğimiz hafta Spotify ve Apple Music gibi platformlardan kaldırıldı. Şimdi de bu şarkı hakkında değişik bir iddia ortaya atıldı.

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; milyonlarca dinlenen Dilan Polat'ın 'Enercii'si meğer başkasına aitmiş. Katıldığı bir televizyon programında üne kavuşan enerji terapisti İsmail Yılmaz...

O programda dilinden düşürmediği kelime nedeniyle adı Enerji İsmail'e çıkmıştı. Yılmaz, Dilan Polat'a sitem etti.

13 yıldır enerji terapistliği yapan Yılmaz, 'Enerji' sloganının kendisine ait olduğunu iddia etti. Enerji İsmail "Enerji ve sinerji kelimeleri yıllardır benim sloganım... Ekranda da bunu çokça dile getirdim. Şimdi Dilan Polat benden esinlendi.

Enerji kelimesini sevdiren benim ve bu durumda enerjim çalınmış oldu. O slogan için maddi beklenti içinde değilim. Ama insan o şarkıyı yaparken bir telefon eder, teşekkür ederdi." ifadelerini kullandı.





