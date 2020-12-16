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5 oyuncu değişikliği kararı sürecek

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.12.2020 18:40 | Son Güncelleme

Salgın günlerinde futbol dünyasına giren 5 oyuncu değişikliği kuralı bir süre daha yürürlükte kalacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB), söz konusu kuralın 31 Aralık 2021'e kadar devam edeceğini açıkladı.

5 oyuncu değişikliği kararı sürecek

Yıllık toplantısında futbol oyun kurallarındaki yenilikleri değerlendiren IFAB, yoğun maç takvimini dikkate alarak kuralın devam etmesine karar verdi.

Kulüp turnuvalarında 31 Aralık 2021'e kadar 5 oyuncu değişikliğine izin verilecek. Milli takım organizasyonlarında ise bu süre 31 Temmuz 2022'ye kadar uzayacak.

UEFA organizasyonları ve Avrupa'daki birçok yerel lig 5 oyuncu değişikliği kuralını uyguluyor. 5 Büyük Lig'de sadece Premier Lig'de 3 oyuncu değişikliği uygulaması devam ediyor.


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