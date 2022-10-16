5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin jürisi açıklandı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle bu yıl 15-18 Kasım'da düzenlenecek 5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivalinin yarışma jürisi belli oldu.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen festivalin jürisinde yapımcı Mehmet Canpolat, yönetmen Faysal Soysal, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Zuhal Akmeşe Demir, yönetmen Mehmet Güneri ve Türk Medya Kanal Koordinatörü Filiz Zengin yer alacak.

Bakanlığın yanı sıra Siirt Valiliği, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, tarafından da desteklenen festivalin onursal başkanlığını Prof. Dr. Yasin Aktay, direktörlüğünü ise Ahmet Bikiç yapacak.

Başvuruların 30 Ekim'e kadar süreceği festivalde birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin 500 lira ödülün yanı sıra jüri özel ödülü ve İbrahim Hakkı özel ödülü de verilecek.

Farklı ülkelerden katılımlarla gerçekleştirilecek festival boyunca atölye çalışmaları, gösterimler ve söyleşiler düzenlenecek.

Türkiye'nin sanata olan ihtiyacına yönelik yeni çalışmaları hedefleyen festivalde, yerli sinema olgusu ve sinema dili ele alınacak.

Toplamda 35 bin sinemasevere ev sahipliği yapması beklenen festivale ilişkin gelişmelere ve güncel haberlere "www.siirtkisafilmfestivali.com" sayfasından ve festivalin sosyal medya hesaplarından erişilebilecek.

