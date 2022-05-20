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5. Uluslararası Mardin Bienali başladı

20.05.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yılki teması "Çimenin Vaadi" olan bienalde 24 ülkeden 40 sanatçı, kentin tarihi mekanlarında sanatlarını icra edecek

MARDİN (AA) - Mardin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Mardin Bienali" başladı.

Mardin Sinema Derneği'nin ev sahipliğinde "Çimenin Vaadi" temasıyla Alman Karargahı olarak bilinen tarihi yapıda başlayan bienale yerli ve yabancı sanatçılar katıldı.

Direktörlüğünü Döne Otyam ve Hakan Irmak, küratörlüğünü Adwait Singh'in yaptığı bienalde, Fas, İspanya, Fransa, Almanya, Norveç, Ürdün, Filistin, Hindistan ve Güney Afrika gibi 24 ülkeden 40 sanatçı, 20 Haziran'a kadar Alman Karargahı, Develi Han, Cumbalı Konak, Marangozlar Kahvesi ve Uluslararası Tasarım Vakfı Galerileri'nde performans sergileyecek.

Bienal direktörlerinden Hakan Irmak, yaptığı açıklamada, her iki yılda bir yapılan bienalin en son 2018'de dördüncüsünün yapıldığını, bienali salgın nedeniyle 2 yıl ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu yıl da Mardin'in, tarihi sit alanı içerisinde 6 tarihi mekanda ve kamusal alanlarda yerli ve yabancı sanatçılara ev sahipliği yapacağını dile getiren Irmak, şöyle konuştu:

"Biz mekanlara bir farkındalık yaratmayı istiyoruz. Biz mekanların restore edilip tekrardan hayata katılmasını çok arzu ediyoruz. Tarihi kentin bütün dokusuna uygun olabilecek, tarihi kenti bir farkındalık yaratacak ve tarihi mekanları göz önüne çıkaracak bir oluşum arzusu içerisindeyiz. Sanatı Mardin’e olabildiğince empoze etmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız dışarıdan gelen yerli ve yabancı sanatçıları da bir şekilde Mardin halkıyla Mardin sanatseverleriyle buluşturmak."

Bienalin turizmi de önemli katkı sağladığının altını çizen Irmak, "Filistin den Haiti'ye, Avustralya'dan Fas’a, Danimarka'dan Hollanda'ya 24 ülkeden 40 sanatçıyı bir araya getirmek ve bu insanların networklerini, bu insanların ağlarını Mardin adına kanalize etmek çok önemli. Şu anda herkes Mardin’de bulunmaktan çok mutlu. Gelen bütün sanatçıları yaklaşık 15 gündür burada ağırlıyoruz. Mardin’in bütün geçmişiyle geleceği ile buluşturuyoruz ve anlatmaya devam ediyoruz. O yüzden turizme de tabii ki de katkısı çok fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Küratör Adwait Singh de bienali 2 yılı aşkın üzerinde çalıştıklarını belirterek, kendilerini sıcak samimiyetle kucaklayan büyülü şehirde herkesin önemli çalışmalarla karışılacağını ifade etti.

Hintli sanatçı Bhagwati Prasad da ilk defe geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini, bienale katılmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

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