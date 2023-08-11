"5. Van Denizi Bisiklet Festivali" sona erdi

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Valiliği ve Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleri ve Vangölü Aktivistleri Derneğinin katkılarıyla Van'dan 5 Ağustos'ta yola çıkan yaklaşık 250 bisiklet tutkunu, Van Gölü çevresini turlayarak gölün eşsiz güzelliğine şahitlik etti.

Festival kapsamında Van Gölü çevresinde pedal çeviren bisiklet tutkunları, yolculuk sırasında farkındalık oluşturmak amacıyla sahillerde temizlik çalışması yaptı.

Festivalin son gününde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanına ulaşan bisiklet tutkunlarını, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar karşıladı.

Festival, katılımcıların Van Kalesi yanındaki Atatürk Parkı'na ulaşmasıyla sona erdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, 5. Van Denizi Bisiklet festivalinin sona erdiğini söyledi.

Çok renkli bir festival gerçekleştirdiklerini belirten Özel, "Festivalimizin amacı aslında Van Gölü'nün bütün güzelliklerini misafirlerimize göstermekti. 250 sporcu katılım sağladı. Bunun 150'si ülkemizin farklı şehirlerinden 20'si yurt dışından geri kalan ise bölgemizden sporcular oldu. Çok memnun oldular, çok sevdiler. Van Gölü'nün maviliğini gördüler. Kamp kurduk, gölde yüzdük, sahilleri temizledik. Bir de farkındalık oluştu. 'Van Gölü kirlenmesi mavi kalsın' sloganı attık. Festivalimiz her yıl geleneksel olarak devam edecek." diye konuştu.

Eskişehir'den festivale katılan Necati Gündem ise Van'ı, Van Gölü'nün güzelliklerini görmek istediklerini ve bu nedenle festivale katıldıklarını dile getirdi.

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Gündem, "Arkadaşlarımız da çok çalıştı. Daha önce 3 kez festivale katılmaya niyetlendim ancak dördüncüsünde nasip oldu. Turu tamamladık. Çok güzeldi. Van Gölü'nün hakikaten korunması gerekiyor." dedi.

İzmir'den gelen Emine Aktürk de "30 saatlik yolculuktan sonra hayalini kurduğum bir tura katıldım ve 7 gün boyunca Van Gölü'nün çevresini turladık. Bu etkinlikte emeğimin olması beni mutlu etti. Harika duygular yaşadık. Van Gölü Aktivistleri Derneği'ne, Van halkına teşekkür ediyorum. Bu turu düzenleyenlerin emeklerine sağlık. İnşallah amaçlarına ulaşırlar, Van Gölü tertemiz kalır." ifadelerini kullandı.

