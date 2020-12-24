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5 yıl 3 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.12.2020 17:07 | Son Güncelleme

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.Samsun il Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.D.

5 yıl 3 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun il Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.D. isimli şahıs yakalandı.
Yakalan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Kapalı T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

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