5 yıl önce Guinnes'e giren Van Kahvaltısı için UNESCO atağı

İki kuruluş Van ile özdeşleşen kavramlardan kahvaltı kültünün geçmişinin yanı sıra günümüzdeki konumunun anlatıldığı dosya hazırladı. Hazırlıkları 6 ay süren dosyada, Van otlu peyniri, Van cacığı, murtuğa, kavut, gül reçeli, Van balı, Van kaymağı ve diğer Vana özgü kahvaltı ürünleri detaylı anlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına ulaştırılan ve UNESCO'ya sunulacak dosyadaki kahvaltı ürünlerinin yapım aşamaları tek tek video ile kaydedildi.

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, aynı zamanda ‘yaşayan miras’ olarak da adlandırılan, somut olmayan kültürel miras; topluluklar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamaları, temsilleri, ifadeleri, bilgi ve becerileri içeren ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ listesinde Türk kahvesi, tören keşkeği, lavaş ekmek gibi 17 ayrı unsur bulunduğunu söyledi. Aktuğ, şöyle dedi:

“Neden 18’inci unsur Van’dan olmasın dedik. Daha önce Van Kalesi ve Akdamar Adası ve Kilisesi’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için çalışmalar yapmıştık. Bu kez somut olmayan kültürel bir unsurumuzu kaydetmek için çalışma başlattık. Bakanlığımızın da yardımlarıyla UNESCO yetkilileri Van kahvaltı kültürünün korunması gereken İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olduğuna ikna olacak ve bu güzel kültürü listeye alacaklarına inanıyoruz.”