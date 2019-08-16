YEMEK

5 yıl önce Guinnes'e giren Van Kahvaltısı için UNESCO atağı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

Van’ın mutfak kültüründeki ünü ülke sınırlarını aşan Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine alınması amacıyla bir süre önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından çalışma başlatıldı.

5 yıl önce Guinnes'e giren Van Kahvaltısı için UNESCO atağı

İki kuruluş Van ile özdeşleşen kavramlardan kahvaltı kültünün geçmişinin yanı sıra günümüzdeki konumunun anlatıldığı dosya hazırladı. Hazırlıkları 6 ay süren dosyada, Van otlu peyniri, Van cacığı, murtuğa, kavut, gül reçeli, Van balı, Van kaymağı ve diğer Vana özgü kahvaltı ürünleri detaylı anlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına ulaştırılan ve UNESCO'ya sunulacak dosyadaki kahvaltı ürünlerinin yapım aşamaları tek tek video ile kaydedildi.

5-yil-once-guinnese-giren-van-kahvaltisi-icin-unesco-atagi-_2499_dhaphoto1

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, aynı zamanda ‘yaşayan miras’ olarak da adlandırılan, somut olmayan kültürel miras; topluluklar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamaları, temsilleri, ifadeleri, bilgi ve becerileri içeren ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ listesinde Türk kahvesi, tören keşkeği, lavaş ekmek gibi 17 ayrı unsur bulunduğunu söyledi. Aktuğ, şöyle dedi:

“Neden 18’inci unsur Van’dan olmasın dedik. Daha önce Van Kalesi ve Akdamar Adası ve Kilisesi’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için çalışmalar yapmıştık. Bu kez somut olmayan kültürel bir unsurumuzu kaydetmek için çalışma başlattık. Bakanlığımızın da yardımlarıyla UNESCO yetkilileri Van kahvaltı kültürünün korunması gereken İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olduğuna ikna olacak ve bu güzel kültürü listeye alacaklarına inanıyoruz.”

5-yil-once-guinnese-giren-van-kahvaltisi-icin-unesco-atagi-_2499_dhaphoto4

İstanbul Avcılar’da bulunan Van’dan getirilen organik ürünlerin servis edildiği Van ürünlerin müşterilere servis edildiği kahvaltı salonunun sahibi Fatih Sarp, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. Sarp, aynı anda 51 bin 793 kişinin kahvaltı yapması üzerine Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Van kahvaltısı için yeniden harekete geçtiklerini söyledi. Fatih Sarp, “Kahvaltıda çok iyiyiz bunu dünyaya duyuracağız” derken şöyle konuştu:

“Van kahvaltısını dünya çapında marka haline getirmek istiyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kısa süre önce Vana ait olduğu tescillenen, Urartu mirası, peygamber sofraları ve Evliya Çelebinin Van Seyahatnamesinde de yer bulan kavut, patentli ürün kavutumuzla, ceviz reçelimiz, Van cacığı, helvası, tahini, içinde bal tereyağı ve susam bulunan sahini, balı, kavurması ve sayamayacağım 30u aşkın lezzetiyle Van kahvaltısını UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültüre Mirası listesine almak için mücadele ediyoruz.”


İstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndüİstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndü
Yemeğin tuzu fazla kaçtıysa ne yapmalı?Yemeğin tuzu fazla kaçtıysa ne yapmalı?
Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
van lahvaltısı yöresel yemekler Türk Mutfağı

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiyi bırakmak bakın nelere neden oluyor?

Cinsel ilişkiyi bırakmak bakın nelere neden oluyor?

İrem Derici'nin sahnede pantolonu yırtıldı

İrem Derici'nin sahnede pantolonu yırtıldı

Kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı

Kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı

'Emzirdiğim süre boyunca lohusayım'

'Emzirdiğim süre boyunca lohusayım'

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Adriana Lima vatandaşlığı aldı

Adriana Lima vatandaşlığı aldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Besinler üzerinde bulunan etiketlere dikkat!

Besinler üzerinde bulunan etiketlere dikkat!

Yaz aylarında neden çay tüketimini sınırlandırmalısınız?

Yaz aylarında neden çay tüketimini sınırlandırmalısınız?

Sağlığınızdan olmayın: Çiğ sütün zararları nelerdir?

Neden çiğ süt içmemelisiniz?

Yemeğiniz çöpe gitmesin! Yemeğin tuzu fazla kaçtıysa ne yapmalı?

Yemeğin tuzu fazla kaçtıysa ne yapmalı?

Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…

Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…

Adana'da biberin salça yolculuğu başladı!

Adana'da biberin salça yolculuğu başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.