5 yıl önce imzayı atmıştı! Yıldız isimden Galatasaray'a veda

Galatasaray'da Victor Nelsson dönemi resmen sona erdi. Sarı-kırmızılı takımın 2021 yılında kadrosuna kattığı Danimarkalı savunma oyuncusu, bu kez bonservisiyle birlikte takımdan ayrıldı. Daha önce Roma ve Hellas Verona'ya kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

NELSSON ESKİ KULÜBÜNE DÖNDÜ

Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelsson'un yeni adresi belli oldu. Danimarkalı stoper, futbol kariyerine başladığı Nordsjaelland'a geri döndü.

Nelsson, eski kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzalayarak Galatasaray defterini tamamen kapattı. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği yılların ardından ülkesine dönüş yaptı.

GALATASARAY'A DUYGUSAL VEDA

Victor Nelsson, ayrılığının ardından Galatasaray taraftarlarına yönelik bir veda mesajı yayımladı. Danimarkalı futbolcu, İstanbul'da geçirdiği dönemin kendisi için özel olduğunu vurgularken sarı-kırmızılı kulübe olan bağlılığını da dile getirdi.

Victor Nelsson'un paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Galatasaray,

Benim için de artık sona gelindi. Kalbimin en derinliklerinden, bana ve aileme Galatasaray'da bulunduğum süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim.

Burada geçirdiğim her dakikayı çok sevdim ve keyif aldım. Her zaman bir Galatasaray taraftarı olacağım ve kulübü uzaktan desteklemeye devam edeceğim.

Galatasaray ailesinin bir parçası olmaktan ve kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum ve gururluyum.

Bir gün sizi yeniden statta ve İstanbul'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Saygılarımla."