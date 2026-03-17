5 yıldır yaz kış demeden kendini Karadeniz sularına bırakıyor!

Pazar ilçesinde yaşayan Ahmet Mamin, ilerleyen yaşına rağmen gündelik sporunun yanı sıra yüzmede gösterdiği performansla dikkati çekiyor. 5 yıldır yaz-kış demeden her sabah erken saatlerde yürüyüş yaparak güne başlayan Mamin, gündelik spor alışkanlığını denizde yüzerek tamamlıyor. Ramazan ayında koşu yerine tempolu yürüyüş yapmayı tercih eden Mamin, ardından kendini Karadeniz'in soğuk sularına bırakıyor. Kış aylarında da dondurucu soğuğa rağmen yüzen Mamin, alıştığı soğuk suyun kendini zinde tuttuğuna inanıyor.

'KENDİMİ ZİNDE HİSSEDİYORUM'

Dört mevsim denize girdiğini anlatan Mamin, "Rize’nin Pazar ilçesinde yaşıyorum. Dört mevsim denize giriyorum. Sabah kalkıp, 10 kilometre koşuyorum. Ramazan ayında olduğumuz için yürüyüş yapıyorum, daha sonra denize girip, yüzüyorum. Sağlık sıkıntısı olmayan herkese tavsiye ederim. Kendimi çok, iyi zinde hissediyorum. Çok faydasını gördüm. Su soğuk; 9’la 5 derece arasında değişiyor. Su bayağı soğuk olsa bile güzel, insanların soğukla arkadaş olması iyi" diye konuştu.

5 yıldır denize girdiğini belirten Mamin, yaz aylarında daha uzun mesafe yüzdüğünü söyleyerek, "Yazın daha güzel etkinlikler yapıyoruz. Pazar Kız Kulesi'nden atlayıp, buraya kadar yüzüyoruz. Yaklaşık 6 kilometre ediyor. Kışın da ortalama günlük 2 kilometre yüzüyorum" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır