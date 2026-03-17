Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

5 yıldır yaz kış demeden kendini Karadeniz sularına bırakıyor!

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Ahmet Mamin (44), 5 yıldır her mevsim Karadeniz'in sularında yüzüyor. Kış aylarında da dondurucu soğuğa rağmen yüzen Mamin, "Çok faydasını gördüm. Sağlık sıkıntısı olmayan herkese tavsiye ederim" dedi.

Pazar ilçesinde yaşayan Ahmet Mamin, ilerleyen yaşına rağmen gündelik sporunun yanı sıra yüzmede gösterdiği performansla dikkati çekiyor. 5 yıldır yaz-kış demeden her sabah erken saatlerde yürüyüş yaparak güne başlayan Mamin, gündelik spor alışkanlığını denizde yüzerek tamamlıyor. Ramazan ayında koşu yerine tempolu yürüyüş yapmayı tercih eden Mamin, ardından kendini Karadeniz'in soğuk sularına bırakıyor. Kış aylarında da dondurucu soğuğa rağmen yüzen Mamin, alıştığı soğuk suyun kendini zinde tuttuğuna inanıyor.

'KENDİMİ ZİNDE HİSSEDİYORUM'

Dört mevsim denize girdiğini anlatan Mamin, "Rize’nin Pazar ilçesinde yaşıyorum. Dört mevsim denize giriyorum. Sabah kalkıp, 10 kilometre koşuyorum. Ramazan ayında olduğumuz için yürüyüş yapıyorum, daha sonra denize girip, yüzüyorum. Sağlık sıkıntısı olmayan herkese tavsiye ederim. Kendimi çok, iyi zinde hissediyorum. Çok faydasını gördüm. Su soğuk; 9’la 5 derece arasında değişiyor. Su bayağı soğuk olsa bile güzel, insanların soğukla arkadaş olması iyi" diye konuştu.

5 yıldır denize girdiğini belirten Mamin, yaz aylarında daha uzun mesafe yüzdüğünü söyleyerek, "Yazın daha güzel etkinlikler yapıyoruz. Pazar Kız Kulesi'nden atlayıp, buraya kadar yüzüyoruz. Yaklaşık 6 kilometre ediyor. Kışın da ortalama günlük 2 kilometre yüzüyorum" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baharın müjdecisi karların arasında açtı!Baharın müjdecisi karların arasında açtı!
Adı: "Kızıl Kasap"! Kurbanlarının cinsel organlarını kesip yemişAdı: "Kızıl Kasap"! Kurbanlarının cinsel organlarını kesip yemiş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rize yüzmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

CANLI | İsrail basını duyurdu: Ali Laricani'ye saldırı

CANLI | İsrail basını duyurdu: Ali Laricani'ye saldırı

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak

Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.