SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. '5 yıllık sözleşme!' Nihat Kahveci'den canlı yayında olay yorum! 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis için...

'5 yıllık sözleşme!' Nihat Kahveci'den canlı yayında olay yorum! 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis için...

05.01.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine lider olarak gitmeyi garantiledi. Aslan'ın golcüsü Bafetimbi Gomis yine ağları sarsarken, spor yorumcusu Nihat Kahveci'den olay yaratan bir yorum geldi. İşte detaylar...

'5 yıllık sözleşme!' Nihat Kahveci'den canlı yayında olay yorum! 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis için...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis kaydetti. Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 36'ya yükseltti ve liderliği yeniden devraldı.

Gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine zirvede gidecek olan sarı - kırmızılılar için spor yorumcusu Nihat Kahveci'den flaş bir yorum geldi. Kahveci, TRT Spor'da yaptığı değerlendirmelerde Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinin yenilenmesi gerektiğini savundu. İşte o sözler...

"YAŞINA BAKMA, 5 YILLIK SÖZLEŞME VER"

AA-20230104-29912170-29912163-GALATASARAY_MKE_ANKARAGUCU (Large)

"Galatasaray gerideyken maçı çevirmek için daha templu oynuyor. Tribünlerde çok dolu olduğu için şoku kolay atlattılar. Tabii 'yaşlanmayan' Gomis'in katkısını da unutmayalım. Yaşına bakma 5 yıllık sözleşme ver, kafan rahat etsin. İnanılma döndü ve golü attı."

"TAM ANLAMIYLA ÖRNEK BİR KAFA VURUŞU"

AA-20230104-29911537-29911530-GALATASARAY_MKE_ANKARAGUCU (Large)

"İlk golde de Rashica'nın müthiş bir ortası var ancak daha değerlisi Barış Alper'in ceza alanına girip o kafa vuruşunu yapması. Tam anlamıyla örnek bir kafa vuruşuydu, kalecinin yapacağı hiçbir şey yoktu."

"2-0 OLSAYDI İŞLER FARKLI OLURDU"

AA-20230104-29911839-29911834-GALATASARAY_MKE_ANKARAGUCU (Large)

"Galatasaray, kazandığı zaman lider olacağını biliyordu. Bu çok önemli bir motivasyon. 1-1'den sonra iyice yüklendiler ve Mertens'in inanılmaz pasıyla Gomis'in golünü gördük. O pası atabildiği için Mertens'in adı Mertens. Ancak maç 1-0'ken Ali Sowe'un kaçırdığı bir gol var. Ankaragücü 2-0 yapsa işler farklı olurdu."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Galatasaray'ın başına bela!''Galatasaray'ın başına bela!'
Fenerbahçe'den yılın transferi! İspanyollar duyurdu...Fenerbahçe'den yılın transferi! İspanyollar duyurdu...
İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...
Anahtar Kelimeler:
Bafétimbi Gomis Nihat Kahveci ankaragücü galatasaray spor spor toto yıllık spor tot süper li spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Ekranlarda yaprak dökümü! İki dizi birden erken final yapıyor!

Ekranlarda yaprak dökümü! İki dizi birden erken final yapıyor!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı oyuncuya çok sert uyarı

İmza töreninde Ronaldo'dan büyük gaf! Kulüp başkanını kızdırdı...

İmza töreninde Ronaldo'dan büyük gaf! Kulüp başkanını kızdırdı...

Galatasaray'da Muslera'nın davranışı büyük takdir topladı

Galatasaray'da Muslera'nın davranışı büyük takdir topladı

Galatasaray Kadıköy'e lider gidiyor!

Galatasaray Kadıköy'e lider gidiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.