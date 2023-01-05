'5 yıllık sözleşme!' Nihat Kahveci'den canlı yayında olay yorum! 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis için...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis kaydetti. Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 36'ya yükseltti ve liderliği yeniden devraldı.

Gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine zirvede gidecek olan sarı - kırmızılılar için spor yorumcusu Nihat Kahveci'den flaş bir yorum geldi. Kahveci, TRT Spor'da yaptığı değerlendirmelerde Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinin yenilenmesi gerektiğini savundu. İşte o sözler...

"YAŞINA BAKMA, 5 YILLIK SÖZLEŞME VER"

"Galatasaray gerideyken maçı çevirmek için daha templu oynuyor. Tribünlerde çok dolu olduğu için şoku kolay atlattılar. Tabii 'yaşlanmayan' Gomis'in katkısını da unutmayalım. Yaşına bakma 5 yıllık sözleşme ver, kafan rahat etsin. İnanılma döndü ve golü attı."

"TAM ANLAMIYLA ÖRNEK BİR KAFA VURUŞU"

"İlk golde de Rashica'nın müthiş bir ortası var ancak daha değerlisi Barış Alper'in ceza alanına girip o kafa vuruşunu yapması. Tam anlamıyla örnek bir kafa vuruşuydu, kalecinin yapacağı hiçbir şey yoktu."

"2-0 OLSAYDI İŞLER FARKLI OLURDU"

"Galatasaray, kazandığı zaman lider olacağını biliyordu. Bu çok önemli bir motivasyon. 1-1'den sonra iyice yüklendiler ve Mertens'in inanılmaz pasıyla Gomis'in golünü gördük. O pası atabildiği için Mertens'in adı Mertens. Ancak maç 1-0'ken Ali Sowe'un kaçırdığı bir gol var. Ankaragücü 2-0 yapsa işler farklı olurdu."

