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  4. 50. Pantene Ödül Töreni'ne damga vurdu! Payetli derin göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı! İddialı tarzıyla dikkat çekti...

50. Pantene Ödül Töreni'ne damga vurdu! Payetli derin göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı! İddialı tarzıyla dikkat çekti...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.12.2024 19:59
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İnci Taneleri'nde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, 50. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde iddialı tarzıyla boy gösterdi. Derin göğüs dekolteli payetli elbisesiyle gecenin en şık isimlerinden biri oldu. Güzelliğiyle göz kamaştırdı.

50. Pantene Ödül Töreni'ne damga vurdu! Payetli derin göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı! İddialı tarzıyla dikkat çekti...

Cesur paylaşımları, özel hayatı ve başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam eden Hazar Ergüçlü, Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay rolüyle şöhreti yakalamıştı. Ardından Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Medcezir dizisindeki Eylül karakteriyle popülerliğini arttırmıştı.

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İnci Taneleri'ndeki Dilber karakteriyle de her hafta fırtınalar estiren Ergüçlü, 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için tercih ettiği kıyafetiyle göz kamaştırdı.

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DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ!

Onlarca ödülün verildiği 50. Altın Kelebek Ödül Töreni için hazırlanan Hazar Ergüçlü, payetli derin göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu. Dikkat çeken tarzıyla göz kamaştırdı.

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Saçlarını açık bırakan ve sade bir model tercih eden Ergüçlü yaptığı maktajla da tam not aldı. Şık ve iddialı tarzı dikkatlerden kaçmadı. Bakan bir daha baktı...

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Ergüçlü zaman zaman cesur tarzı ve pozlarıyla gündeme geliyordu. Bu tercihiyle de gecenin en şık isimleri arasında yerini aldı.

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