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50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada 4 kilo verdiren diyetini açıkladı!

01.05.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıkardığı şarkılar ve sahne tarzıyla çok konuşulan Hande Yener formda vücudu ile de dikkat çeken isimlerden biri. 50 yaşındaki ünlü ismin bir haftada 4 kilo veren diyetinin nasıl olduğu ortaya çıktı.

50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada 4 kilo verdiren diyetini açıkladı!

Sahne kostümleri ile izleyicinin dikkatini çeken ünlü sanatçı Hande Yener tarzı ile sık sık gündem oluyor. Başarılı şarkılara imza atan ve her zaman formda vücudu ile beğeni toplayan Yener bir haftada 4 kilo verdiği diyeti hakkında açıklama yaptı.

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Yaz konserlerinin gelmesi ile beraber sıkı bir diyete girdiğini söyleyen ve beslenme düzeni hakkında Snob Magazin’e açıklama yapan Yener özel bir diyet programı uyguladığını söyledi.

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50 yaşındaki ünlü isim bir hafta boyunca karbonhidrat tüketmediğini ve sağlıklı beslenme düzenine geçtiğini açıkladı.

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