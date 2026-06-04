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Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: "Babamı öldürdüler..."

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan Can Polat silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Can Polat'ın kızı Damla cenazede sinir krizi geçirerek feryat etti.

Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: "Babamı öldürdüler..."

Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni de olan Can Polat Çeşme'de silahlı saldırıya uğradı. Can Polat kanlar içinde yerde kalırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Can Polat ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: "Babamı öldürdüler..." 1

Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Can Polat'ın cenazesinde kızı Damla sinir krizi geçirdi.

Can Polat ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: "Babamı öldürdüler..." 2

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Cami önünde feryatlar eden genç kızı "Babamı öldürdüler" diyerek fenalaştı. Yerlere düşen ve tabutu görünce kalkıp koşan Can Polat'ın kızı tabuta sarılarak "Babam nerede? Baba... Tatil mezar oldu benim babama" dedi.

Can Polat'ın kızı daha sonra kucakta taşınarak araca götürüldü.

Can Polat ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: "Babamı öldürdüler..." 3

Cenaze alanında gözyaşları sel olurken, bazı aile fertleri fenalaşarak çevrede bulunanların yardımıyla sakinleştirildi.

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Can Polat
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