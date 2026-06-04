Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: "Babamı öldürdüler..."

Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni de olan Can Polat Çeşme'de silahlı saldırıya uğradı. Can Polat kanlar içinde yerde kalırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Can Polat'ın cenazesinde kızı Damla sinir krizi geçirdi.

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Cami önünde feryatlar eden genç kızı "Babamı öldürdüler" diyerek fenalaştı. Yerlere düşen ve tabutu görünce kalkıp koşan Can Polat'ın kızı tabuta sarılarak "Babam nerede? Baba... Tatil mezar oldu benim babama" dedi.

Can Polat'ın kızı daha sonra kucakta taşınarak araca götürüldü.

Cenaze alanında gözyaşları sel olurken, bazı aile fertleri fenalaşarak çevrede bulunanların yardımıyla sakinleştirildi.