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Can Polat kimdir, kaç yaşındaydı? Can Polat eşi ve çocukları kimdir?

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı yaşandı. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından Can Polat'a dair araştırmalar hız kazandı. İşte hakkında tüm merak edileler...

Can Polat kimdir, kaç yaşındaydı? Can Polat eşi ve çocukları kimdir?
Öznur Yaslı İkier

İzmir'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Çiftin korumalığını yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gündemi sarsan bu olayın ardından Can Polat'a dair araştırmalar hız kazandı. Can Polat kimdir, kaç yaşındaydı? Can Polat eşi ve çocukları kimdir? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

Can Polat kimdir, kaç yaşındaydı? Can Polat eşi ve çocukları kimdir? 1

CAN POLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Henüz 37 yaşında olan Can Polat Engin Polat'ın kuzeni aynı zamanda da ailenin korumasıydı.

Can Polat kimdir, kaç yaşındaydı? Can Polat eşi ve çocukları kimdir? 2

CAN POLAT EŞİ VE ÇOCUKLARI KİMDİR?

Can Polat'ın tam 4 kız çocuğu babası olduğu biliniyor. Sosyal medya hesabı incelendiğinde eşi ve çocuklarına dair birçok paylaşım bulunuyor.

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Can Polat kimdir, kaç yaşındaydı? Can Polat eşi ve çocukları kimdir? 3

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Can Polat'ın cenaze programını kızı Damla paylaştı. Polat, Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Can Polat kimdir, kaç yaşındaydı? Can Polat eşi ve çocukları kimdir? 4

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Dilan Polat engin polat Can Polat
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