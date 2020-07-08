50 yıllık fırıncı ekmeği fiyatını 50 kuruşa indirdi

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir fırın Koronavirüs’ün olduğu bu zor günlerde ekmeği 50 kuruştan satıyor.

Osmancık ilçesinde 1970’li yıllardan bu tarafa hizmet veren Galip ekmek fırını, Koronavirüs’ün yaşandığı bu zorlu süreçte vatandaşların ekonomik sıkıntı yaşadığını düşünerek ekmeğin satış fiyatında indirime gitti. İlçe’de 50 yıldır fırıncılık yaptığını hatırlatan işletme sahibi, sadece fırında değil fırının saat kulesi meydanında bulunan satış noktasında da herkes alabilsin diye bir kişiye 50 kuruştan en fazla 10 ekmek satışına başlayarak ilçe halkına destek oluyor.

Diğer taraftan Dursun ve Erdal Yangöz kardeşlerin ekmeğin satış fiyatını 50 kuruşa düşürmesi ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

