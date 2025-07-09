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500 Milyon euro borç krizi sonuçlandı! Fransız temsilcisi Lyon'un küme düşme kararı iptal edildi...

Fransız temsilcisi Lyon'un küme düşürülme kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Lyon böylelikle Fransa Ligue 1'de oynamaya devam edebilecek.

500 Milyon euro borç krizi sonuçlandı! Fransız temsilcisi Lyon'un küme düşme kararı iptal edildi...
Burak Kavuncu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olimpik Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle verilen 2. lige düşürülme cezası kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğünün (DNCG) kulübü Ligue 1'de tutma yönündeki bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

24 HAZİRAN'DA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ!

500 Milyon euro borç krizi sonuçlandı! Fransız temsilcisi Lyon un küme düşme kararı iptal edildi... 1

Fransız profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını denetleyen kurum olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, 24 Haziran'da borcu 500 milyon avroyu aşan Olimpik Lyon'u, mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan sürede yeterli garantileri sunamadığı için küme düşürme kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ligue 1 lyon
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