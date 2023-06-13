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500 nüfuslu tatil beldesinin nüfusu bayramda 100 bine çıkacak

13.06.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Ege Denizi kıyısında bulunan Saros Körfezi, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğrayacak.

İstanbul’un yanı başında ‘Trakya’nın Bodrumu’ olarak bilinen tatil beldesi Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı 500 nüfuslu Erikli köyünün nüfusunun bayramda 100 bini aşması öngörülüyor.

Ege Denizi’nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında, İstanbul’a 250 kilometre uzaklıktaki Saros Körfezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı tatilcilerin tercihi olmaya devam ediyor. İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Saros Körfezi, İstanbulluların gözdesi haline geldi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Saros Körfezi’nde geçirmek isteyen tatilciler, haftalar öncesinden rezervasyon yaptırdı. Erikli’de tüm oteller, pansiyonlar ve günlük kiralanan yazlık evler doluluk oranına yaklaştı.

“12 MAYIS’TAN İTİBAREN TESİSİMİZE 7-8 ÜLKEDEN TURİST GİRİŞİ OLDU”

Erikli’de otel işletmecisi Mustafa İşçimen, bayram hazırlığı içerisinde olduklarını dile getirerek, “Yaklaşan bir bayram tatili var. Bayram rezervasyonlarımızda oldukça yoğunluk yaşıyoruz. Otelimiz bayramda neredeyse doldu. Erikli’de hizmet veren otellerle istişare halindeyiz. Herkeste bir hareketlilik var. Yoğunluk anlamında ilk adımı bayramda atacağız ve nüfusun 100 bini aşabileceğini tahmin ediyorum. 12 Mayıs’tan itibaren tesisimize 7-8 ülkeden turist girişi oldu. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan turist girişi bu dönemde çok daha erken başladı ve her geçen gün artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 21 ülkeden misafir ağırlamıştık. Bu yıl da yine 21 ya da daha fazla ülkeden misafirimizi konuk edeceğimizi düşünüyorum. Güzel, hareketli bir sezon bekliyoruz. Güney’deki turizm konseptindeki aşırı konsept artışı bu yıl daha da arttı. Aramızdaki bu makas açılınca İstanbul’un ilk gözü Saros oldu. Geçtiğimiz yıllarda 2-3 günlük rezervasyonlar, artık yerini 1 hafta 10 günlük rezervasyonlara bıraktı. Bu da sadece bizler için değil, ev pansiyonculuğu için de çok sevindirici. Tüm Erikli esnafına, misafirlerimize iyi bir sezon diliyorum” dedi.

“23 HAZİRAN’DAN İTİBAREN ERİKLİ’DE BOŞ YER KALMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Keşan’da emlakçılık yapan Kudret Uybaş da, kış mevsiminde nüfusu 500 olan tatil beldesi Erikli’nin bayramda nüfusunun 100 bini aşacağını öngördüklerini söyledi. Haftalar öncesinden konaklamaların doluluk oranına yaklaşmaya başladığını belirten Uybaş, “Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte rezervasyonlarda yoğunluk başladı. Açıkçası çok fazla talep var. 23 Haziran’dan itibaren Erikli’de boş yer kalmayacağını düşünüyoruz. Telefon trafiği ve talepler bunu gösteriyor. Bayram tatiline kadar eksikliklerin de giderileceğini düşünüyoruz. Şu an 5 bin olan Erikli nüfusu bayram tatiliyle birlikte belki de 100 binin üzerine çıkacak. Erikli, bayram tatiliyle birlikte yaza hızlı bir giriş yapacak. Güney bölgesindeki fiyatlara baktığımızda, Erikli, insanlara cazip ve ekonomik bir tatil fırsatı sunuyor. Ülke ekonomisindeki şartlar da Erikli’ye büyük artılar yazmaya başladı” dedi.

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