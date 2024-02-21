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500 yıllık köyün 170 yıllık konağı restore edilerek misafirlere açıldı

İHA İHA
21.02.2024 14:51 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı 5 asırlık tarihi köy Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde 170 yıllık konak, restore edilerek konuk evi olarak misafirlerin hizmetine sunuldu.

500 yıllık köyün 170 yıllık konağı restore edilerek misafirlere açıldı

Aslına uygun olarak restore edilen tarihi konak bir yandan misafirlere hizmet verirken diğer yandan 5 asırlık kültürün yaşatılmasını sağlayacak.

Tarımıyla, kültürüyle, turizmiyle, doğasıyla, tarihiyle Türkiye’nin en dikkat çeken kırsal mahallelerinden biri olan Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde 170 yıl önce Hacı Binbaşı Muhammet tarafından inşa ettirilmiş, yörenin en dikkat çekici evlerinden biri olan konak aslına uygun olarak restore edildi. Köy Konağı ve Konuk Evi olarak hizmet verecek binanın açılışı için yapılan törende konuşan Çomakdağ Kültür Turizm Araştırma ve Geliştirme Derneği (ÇOKDER) Başkanı Hasan Yıldırım, “Atalarımızın bize bırakmış olduğu miras olan konağın en güzel şekilde restore edildi. Bu bina, Hacı Binbaşı Muhammet Dede’nin. Günümüzden 169-170 yıl önce yaptırdığı bir bina. O günden bu yana köyümüze gelen misafirlerin konaklama yeri. Bu bina aynı şekilde bundan sonra da aynı işlevini yerine getirecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hacı Binbaşı Muhammet Dedemiz ve 170 yıl önce bina yapımında katkı sağlayan herkesin mekanı cennet olsun” dedi.

Hacı Binbaşı Muhammet’in torunlarından Çomakdağ Kızılağaç Mahalle Muhtarı Hüseyin Alkaya ise, Köy konağına yeniden eski canlılığı verebilmek için emek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projenin hayata geçmesine katkı sağlayan Milas Çomakdağ-Kızılağaç Mahalle Muhtarı Mustafa Alkaya, Mimarlar Odası Muğla Şubesi Milas Temsilcisi Gürtan Ünal, Mimar Ayşegül Keskin Bağcıoğlu, Mimar Atilla Düz, Arena Restorasyon’a ve Çomakdağ Kültür Turizm Araştırma ve Geliştirme Derneği (ÇOKDER) Başkanı Hasan Yıldırım’a plaket takdim edildi.

Kurdele kesiminin ardından ise aslına uygun olarak restore edilip donatılan konak gezildi.

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