53 kiloluk Darina Madzyuk ile 240 kiloluk Youtuber Grigory Chistyakov ringe çıktı!

Rusya'da düzenlenen 'Our Fight' adlı etkinlik için birbirinden son derece farklı iki rakip karşı karşı geldi.Horozsiklet (53-55 kg) profesyonel dövüşçü Darina Madzyuk ile 240 kiloluk Youtuber Grigory Chistyakov ringe çıktı.
Youtuber Chistyakov ringe şov eşliğinde yuvarlanarak çıktı. Maçın başında beklendiği gibi dev cüssesinin kullanan Chistyakov rakibini 1 dakika boyunca kafesinde kenarında tuttu. Fakat Madzyuk sert yumruk ve darbelerle rakibinden kurtulmayı başardı.Daha sonra önceki 4 maçının 3'ünü kazanan Madzyuk, rakibini yere indirmeyi başarıp darbe üzerine darbe vurdu. Madzyuk, 240 kiloluk rakibinin kafasına onlarca darbe indirince hakem kayıtsız kalamadı ve maçı bitirdi.
Daha sonra önceki 4 maçının 3'ünü kazanan Madzyuk, rakibini yere indirmeyi başarıp darbe üzerine darbe vurdu. Madzyuk, 240 kiloluk rakibinin kafasına onlarca darbe indirince hakem kayıtsız kalamadı ve maçı bitirdi.Kendi ağırlığının 4 katından fazla kilosu olan rakibini ilk rauntta mağlup eden Madzyuk galibiyetin sevincini yaşadı.
Grigory Chistyakov ise dev cüsse farkına rağmen kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.İki rakip sonucun belli olmasının ardından birbirlerini böyle tebrik etti.Maçın ardından profesyonel MMA hakemi olan Goddard bu karşılaşmayı ciddiyetsiz bulduğunu belirterek 'Utanç verici, mide bulandırıcı ve berbat' yorumu yaptı.
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