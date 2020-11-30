53 kiloluk Darina Madzyuk ile 240 kiloluk Youtuber Grigory Chistyakov ringe çıktı!

Rusya'da düzenlenen 'Our Fight' adlı etkinlik için birbirinden son derece farklı iki rakip karşı karşı geldi.Horozsiklet (53-55 kg) profesyonel dövüşçü Darina Madzyuk ile 240 kiloluk Youtuber Grigory Chistyakov ringe çıktı.

Youtuber Chistyakov ringe şov eşliğinde yuvarlanarak çıktı. Maçın başında beklendiği gibi dev cüssesinin kullanan Chistyakov rakibini 1 dakika boyunca kafesinde kenarında tuttu. Fakat Madzyuk sert yumruk ve darbelerle rakibinden kurtulmayı başardı.Daha sonra önceki 4 maçının 3'ünü kazanan Madzyuk, rakibini yere indirmeyi başarıp darbe üzerine darbe vurdu. Madzyuk, 240 kiloluk rakibinin kafasına onlarca darbe indirince hakem kayıtsız kalamadı ve maçı bitirdi.

Daha sonra önceki 4 maçının 3'ünü kazanan Madzyuk, rakibini yere indirmeyi başarıp darbe üzerine darbe vurdu. Madzyuk, 240 kiloluk rakibinin kafasına onlarca darbe indirince hakem kayıtsız kalamadı ve maçı bitirdi.Kendi ağırlığının 4 katından fazla kilosu olan rakibini ilk rauntta mağlup eden Madzyuk galibiyetin sevincini yaşadı.