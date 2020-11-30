SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. 53 kiloluk Darina Madzyuk ile 240 kiloluk Youtuber Grigory Chistyakov ringe çıktı!

53 kiloluk Darina Madzyuk ile 240 kiloluk Youtuber Grigory Chistyakov ringe çıktı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.11.2020 16:37 | Son Güncelleme

Dün akşam Rusya'da eşi benzerine zor rastlanan bir müsabaka yapıldı. 53 kilo kadın dövüşçü ile 240 kiloluk Youtuber karşı karşı geldi.

53 kiloluk Darina Madzyuk ile 240 kiloluk Youtuber Grigory Chistyakov ringe çıktı!

Rusya'da düzenlenen 'Our Fight' adlı etkinlik için birbirinden son derece farklı iki rakip karşı karşı geldi.Horozsiklet (53-55 kg) profesyonel dövüşçü Darina Madzyuk ile 240 kiloluk Youtuber Grigory Chistyakov ringe çıktı.

Youtuber Chistyakov ringe şov eşliğinde yuvarlanarak çıktı. Maçın başında beklendiği gibi dev cüssesinin kullanan Chistyakov rakibini 1 dakika boyunca kafesinde kenarında tuttu. Fakat Madzyuk sert yumruk ve darbelerle rakibinden kurtulmayı başardı.Daha sonra önceki 4 maçının 3'ünü kazanan Madzyuk, rakibini yere indirmeyi başarıp darbe üzerine darbe vurdu. Madzyuk, 240 kiloluk rakibinin kafasına onlarca darbe indirince hakem kayıtsız kalamadı ve maçı bitirdi.

5fc4ec0dae298b2b507683d7

Daha sonra önceki 4 maçının 3'ünü kazanan Madzyuk, rakibini yere indirmeyi başarıp darbe üzerine darbe vurdu. Madzyuk, 240 kiloluk rakibinin kafasına onlarca darbe indirince hakem kayıtsız kalamadı ve maçı bitirdi.Kendi ağırlığının 4 katından fazla kilosu olan rakibini ilk rauntta mağlup eden Madzyuk galibiyetin sevincini yaşadı.

5fc4ec10ae298b2b507683d9

Grigory Chistyakov ise dev cüsse farkına rağmen kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.İki rakip sonucun belli olmasının ardından birbirlerini böyle tebrik etti.Maçın ardından profesyonel MMA hakemi olan Goddard bu karşılaşmayı ciddiyetsiz bulduğunu belirterek 'Utanç verici, mide bulandırıcı ve berbat' yorumu yaptı.

5fc4ec0f66a97c1d3fcfd32d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Formula 1'de olaylı gün! Lance Stroll takla attıFormula 1'de olaylı gün! Lance Stroll takla attı
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi
Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi
Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı
Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Sergen Yalçın'ın gol sevinci olay oldu!
Sergen Yalçın'ın gol sevinci olay oldu!
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
Galatasaray'da Muslera mucizesi
Galatasaray'da Muslera mucizesi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte Yılmaz Vural son durumu
İşte Yılmaz Vural son durumu
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Arjantinli gazeteci: Maradona fakir öldü
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Maradona hakkında seks iddiası
Maradona hakkında seks iddiası
Sivasspor'dan mükemmel geri dönüş!
Sivasspor'dan mükemmel geri dönüş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
53 kiloluk Darina Madzyuk ile 240 kiloluk Youtuber Grigory Chistyakov ringe çıktı!
53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk Youtuber karşı karşıya geldi!
Emre Belözoğlu futbolu bıraktı
Emre Belözoğlu futbolu bıraktı
Yanan araçtan çıkan F1 pilotu Grosjean'dan açıklama: İyiyim, yani iyi sayılırım
Yanan araçtan çıkan F1 pilotu Grosjean'dan açıklama
Senegal'in 'Dünya Kupası Kahramanı' Papa Bouba Diop 42 yaşında öldü
Senegal'in 'Dünya Kupası Kahramanı' Papa Bouba Diop 42 yaşında öldü
Formula 1'de olaylı gün! Lance Stroll takla attı
Formula 1'de olaylı gün! Lance Stroll takla attı
Hollanda - Türkiye: 71-73 (Maç sonucu)
12 dev adam'dan kritik galibiyet!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.