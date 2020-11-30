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Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık! Kemal Ademi ve Dirar...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.11.2020 17:07 | Son Güncelleme

Birçok yeni transferle sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıpları camianın moralini bozdu. Son Beşiktaş derbisinde sahasındaki 15 yıllık yenilmezlik serisi son bulan sarı-lacivertlilerde büyük bir şok yaşanırken Dirar ve Kemal Ademi'nin bileti kesildi.

Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık! Kemal Ademi ve Dirar...

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ve Beşiktaş karşısında mağlup olarak beklenmedik puan kayıpları yaşadı.Özellikle son Beşiktaş derbisinde alınan 4-3'lük mağlubiyet camiada şok etkisi yaratırken, teknik direktör Erol Bulut eleştirilerin odağı haline geldi.45 yaşındaki teknik adam birçok oyuncusu eksik olan Beşiktaş karşısındaki kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleriyle tartışıldı.Derbi mağlubiyetinin moral bozukluğunu yaşayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Takımdaki deneyimli ismin transfer görüşmelerine başladığı ve ocakta ayrılık ihtimali doğduğu belirtildi.

NABIL DIRAR CLUB BRUGGE İLE MASADA!

Voetbal24'ün haberine göre, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar, Jupiler Pro League'ye geri dönecek gibi görünüyor. Faslı futbolcunun transferi için Club Brugge ile pazarlıkların yapıldığı belirtildi.Habere göre, Belçika ekibi geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Nabil Dirar'ı gündemine almıştı ancak anlaşma sağlanamadı.Belçika Ligi ekibi Club Brugge'ün Nabil Dirar ile yeniden bağlantıya geçtiği bildirildi.Transferin gerçekleşmesi için ocak ayında Fenerbahçe'nin Nabil Dirar'ın ayrılığı karşılığında bir ücret talep etmemesi gerektiğinin altı çizildi.

KEMAL ADEMİ'NİN BİLETİ KESİLDİ

Beşiktaş'a 4-3'lük yenildikleri maçta sonradan oyuna dahil olan Kemal Ademi'nin bileti kesildi. Oyuna girdikten sonra varlık gösteremeyen 24 yaşındaki oyuncuya devre arasında yol göründü. Ara transfer döneminde Ademi'yi kiralık veya bonservisiyle göndermek isteyen Fenerbahçe'de böylece derbi sonrası iki oyuncunun bileti kesilmiş oldu.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
adam 45 dakikada hattrick mi yapacaktı anlamadım
Hangisi varlik gösterdi acaba? Thiam, samatta, sosa.... hepsi tirt.
ÖNCE DEFANSA BAK STOPERLER SIFIR ALIR YAHU BİR ADAMI TUTAMADINIZ SERDAR AZİZ KÖTÜ DEDİNİZ AMA KÖTÜNÜN İYİSİ SERDAR ...
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