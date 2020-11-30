Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık! Kemal Ademi ve Dirar...

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ve Beşiktaş karşısında mağlup olarak beklenmedik puan kayıpları yaşadı.Özellikle son Beşiktaş derbisinde alınan 4-3'lük mağlubiyet camiada şok etkisi yaratırken, teknik direktör Erol Bulut eleştirilerin odağı haline geldi.45 yaşındaki teknik adam birçok oyuncusu eksik olan Beşiktaş karşısındaki kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleriyle tartışıldı.Derbi mağlubiyetinin moral bozukluğunu yaşayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Takımdaki deneyimli ismin transfer görüşmelerine başladığı ve ocakta ayrılık ihtimali doğduğu belirtildi.

NABIL DIRAR CLUB BRUGGE İLE MASADA!

Voetbal24'ün haberine göre, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar, Jupiler Pro League'ye geri dönecek gibi görünüyor. Faslı futbolcunun transferi için Club Brugge ile pazarlıkların yapıldığı belirtildi.Habere göre, Belçika ekibi geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Nabil Dirar'ı gündemine almıştı ancak anlaşma sağlanamadı.Belçika Ligi ekibi Club Brugge'ün Nabil Dirar ile yeniden bağlantıya geçtiği bildirildi.Transferin gerçekleşmesi için ocak ayında Fenerbahçe'nin Nabil Dirar'ın ayrılığı karşılığında bir ücret talep etmemesi gerektiğinin altı çizildi.