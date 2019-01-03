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53 yaşındaki Elizabeth Hurley tatile devam ediyor

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ÜNLÜLER  | 03.01.2019 08:40 | Son Güncelleme

İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, uzun bir tatilin ardından evine dönmüştü. Tatiline yeni yıl molası veren Hurley bu sefer oğlu Damian ve oğlunun arkadaşlarıyla birlikte Hindistan’a gitti.

Yılların eskitemediği güzel Elizabeth Hurley, ara verdiği tatiline Hindistan’da devam ediyor.

53 yaşındaki Elizabeth Hurley tatile devam ediyor

Yeni yıl için evine dönen oyuncu şimdi oğlu ve oğlunun arkadaşlarıyla birlikte rotayı Hindistan’a çevirdi.
Hindistan tatilinden bikinili fotoğraf paylaşan Elizabeth Hurley, 53 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle bir kez daha takdir topladı.
Kendi tasarladığı mayo ve bikinileri tercih eden Elizabeth Hurley, sık sık kendi reklamını yapmakla eleştirilse de bu eleştirilere kulak asmıyor.
Yaptığı paylaşımlarla Instagram’ı fotoğraf ve videolarla dolduran İngiliz oyuncuya artık “Instagram’ın Kraliçesi” lakabını taktılar.
Geçtiğimiz dönemde İngiliz magazin basınında çıkan bazı haberlerde, 16 yaşındaki Damian’ın annesi Elizabet Hurley’in yaptığı cesur paylaşımlardan ötürü utandığı ve annesini konuyla ilgili sert bir dille uyardığı yönünde haberler çıkmıştı. Bu sebepten ötürü anne – oğulun arasının açık olduğu yazılmıştı.
Hint gezisinin tadını çıkan anne – oğulun fotoğraflarına bakılırsa aralarında hiç de öyle bir gerilim olmadığı aksine gayet mutlu oldukları görünebiliyor.
Elizabeth Hurley yaptığı bir açıklamada: “Oğlum Damian’la aramda bazı tatsızlıklar olduğu yönünde çıkan haberlere birlikte gülüyoruz. Damian harika bir genç ve harika bir fotoğrafçı. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz ve asla birbirimizden şikayet etmeyiz.” demişti.
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Anahtar Kelimeler:
Elizabeth Hurley Hindistan instagram

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