Yılların eskitemediği güzel Elizabeth Hurley, ara verdiği tatiline Hindistan’da devam ediyor.

53 yaşındaki Elizabeth Hurley tatile devam ediyor

Yeni yıl için evine dönen oyuncu şimdi oğlu ve oğlunun arkadaşlarıyla birlikte rotayı Hindistan’a çevirdi.

Hindistan tatilinden bikinili fotoğraf paylaşan Elizabeth Hurley, 53 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle bir kez daha takdir topladı.

Kendi tasarladığı mayo ve bikinileri tercih eden Elizabeth Hurley, sık sık kendi reklamını yapmakla eleştirilse de bu eleştirilere kulak asmıyor.

Yaptığı paylaşımlarla Instagram’ı fotoğraf ve videolarla dolduran İngiliz oyuncuya artık “Instagram’ın Kraliçesi” lakabını taktılar.

Geçtiğimiz dönemde İngiliz magazin basınında çıkan bazı haberlerde, 16 yaşındaki Damian’ın annesi Elizabet Hurley’in yaptığı cesur paylaşımlardan ötürü utandığı ve annesini konuyla ilgili sert bir dille uyardığı yönünde haberler çıkmıştı. Bu sebepten ötürü anne – oğulun arasının açık olduğu yazılmıştı.

Hint gezisinin tadını çıkan anne – oğulun fotoğraflarına bakılırsa aralarında hiç de öyle bir gerilim olmadığı aksine gayet mutlu oldukları görünebiliyor.