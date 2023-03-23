YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. 5.3’lük artçı depremde öğrencileri, öğretmenler sakinleştirdi

5.3’lük artçı depremde öğrencileri, öğretmenler sakinleştirdi

23.03.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adana Kozan’da öğrenciler okul bahçesine çıkartıldı, ardından öğretmenleri oyunlarla onları sakinleştirdi.

5.3’lük artçı depremde öğrencileri, öğretmenler sakinleştirdi

Deprem nedeniyle korkan bazı öğrenciler ise gözyaşı döktü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre bugün saat 12.19’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adana’nın Kozan ilçesinde de hissedildi. Okulda depremi hisseden öğrenciler önce ’çök kapan tutun’ yaptı, ardından da öğretmenlerinin gözetiminde bahçeye çıktı. Bazı öğrencilerin kısa süreli panik yaşadığı depremden sonra öğretmenler okul bahçesinde oyunlarla onları teselli etti. Öğretmenler, ağlayan öğrencilerle yakından ilgilendi.

Öğrencilerden Zeynep Solmaz, "Ben dersteydim matematik dersinde akıllı tahta sallandı ben ilk rüzgar sandım sonra deprem oldugunu anlayınca çök kapan yaptım" dedi.

Deprem nedeniyle okula gelen veliler, çocukları için endişelendiklerini ve onları almaya geldiklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan prefabrik esnaf çarşılarında son aşamaya gelindiKahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan prefabrik esnaf çarşılarında son aşamaya gelindi
Adıyaman'da depremzedeler "Sosyal Market Kart" ile alışveriş yapabilecekAdıyaman'da depremzedeler "Sosyal Market Kart" ile alışveriş yapabilecek
Öğrenci ve öğretmenlerden coşkulu Nevruz kutlamasıÖğrenci ve öğretmenlerden coşkulu Nevruz kutlaması
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 23 Mart Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:25
Öğle
12:44
İkindi
16:11
Akşam
18:53
Yatsı
20:08
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Bir günde harcadığı para şoke etti! "Çok çalışıyorum..."

Bir günde harcadığı para şoke etti! "Çok çalışıyorum..."

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! "Ağzı yamulmuş yazık"

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! "Ağzı yamulmuş yazık"

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.