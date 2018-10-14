54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Eduard Prades Reverter kazandı

54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 164 kilometrelik Bursa - İstanbul etabı ile sona ererken, son etabı Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett, turu ise Euskadi Basque Country Takımı'ndan Eduard Reverter Prades kazandı. Bennett, 3 saat 36 dakika 28 saniye ile etabın kazananı olurken, turkuaz mayonun sahibi ise Euskadi Basque Country Takımı'ndan Eduard Reverter Prades oldu. Alexey Lutsenko ise aynı zamana sahip olmasına rağmen TUR'u ikinci sırada noktaladı.

135 SPORCU YARIŞTI, BENNETT LİDERLİĞİ ALDI

Bursa Osmangazi Anıtı önünden saat 10.46'da start alan ve 135 sporcunun yarıştığı Bursa - İstanbul etabı, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. Etabın son bölümde iyi bir atak yapan Sam Bennett, rakiplerini geride bırakarak ilk sırayı aldı. İkinci ise turkuaz mayonun sahibi olan Eduard Prades oldu.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasmanda ise son etapta ikinci olarak liderliği alan Prades şampiyon olurken, ikinci Alexey Lutsenko, üçüncü ise Nathan Haas oldu.

Mayoların dağılımı ise şu şekilde;