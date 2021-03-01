54 yaşındaki Halle Berry'nin fit olma sırrı

Hollywood’un ünlü yıldızı Halle Berry, oyunculukta olduğu kadar sporda da başarılı. 54 yaşındaki Amerikalı oyuncu, nasıl fit kaldığını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi.

Berry, Instagram hesabında spor salonundan zorlu egzersiz anlarının fotoğraflarını yayımladı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni alırken, pek çok övgü içeren yorum da yağdı. Ünlü oyuncu Taraji P. Henson, “Ben daha fazla çalışmalıyım” şeklinde esprili yorum yazdı.



Kerry Washington da “Tamam, bu etkileyici olmanın ötesinde. Ayaklarını nasıl öyle kaldırabiliyorsun? Nasıl aşağı iniyorsun? Çok fazla sorum var” diye yazdı. Daha önce fit vücudunu ve genç kalan cildini yoga ve fitness yapmasına borçlu olduğunu söyleyen Berry, “Sağlıklı olmak gerçek güzellikle ilgili her şeyi içeriyor” demişti.



