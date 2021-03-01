MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 54 yaşındaki Halle Berry'nin fit olma sırrı

54 yaşındaki Halle Berry'nin fit olma sırrı

01.03.2021 16:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
54 yaşındaki Halle Berry'nin fit olma sırrı

Tam bir spor tutkunu olan ünlü oyuncu Halle Berry, zorlu egzersiz anlarını sosyal medyada paylaştı. 54 yaşındaki oyuncu için "25 yaşında gösteriyor" yorumları yapıldı.

Hollywood’un ünlü yıldızı Halle Berry, oyunculukta olduğu kadar sporda da başarılı. 54 yaşındaki Amerikalı oyuncu, nasıl fit kaldığını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi.

g25_-StpbkqtByqli7ervA

Berry, Instagram hesabında spor salonundan zorlu egzersiz anlarının fotoğraflarını yayımladı.

X9rOvy-WgUyLv4k_K44prA

Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni alırken, pek çok övgü içeren yorum da yağdı. Ünlü oyuncu Taraji P. Henson, “Ben daha fazla çalışmalıyım” şeklinde esprili yorum yazdı.
4EqZiy0q2EOwRluPug2P9g

Kerry Washington da “Tamam, bu etkileyici olmanın ötesinde. Ayaklarını nasıl öyle kaldırabiliyorsun? Nasıl aşağı iniyorsun? Çok fazla sorum var” diye yazdı. Daha önce fit vücudunu ve genç kalan cildini yoga ve fitness yapmasına borçlu olduğunu söyleyen Berry, “Sağlıklı olmak gerçek güzellikle ilgili her şeyi içeriyor” demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Ayrılık itirafı! 'Mutlu değildim'Ayrılık itirafı! 'Mutlu değildim'
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
Instagram,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası buldu

Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası buldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Banyodan üstsüz pozunu paylaştı

Banyodan üstsüz pozunu paylaştı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Diğer Haberler

Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

Songül Karlı'nın eski kocası Metin Yüncü sessizliğini bozdu

Müge Anlı'ya çıkmayı bile düşündü! İşte yeni gelişme

Billie Eilish ayrılık sürecini anlattı: Onunla mutlu değildim

Ayrılık itirafı! 'Mutlu değildim'

Şevval Şahin'in bikinisi dar geldi

Bikini üstü dar geldi! Takipçileri beğendi

Demi Rose'un tangalı paylaşımı olay oldu!

Tangalı paylaşımı olay oldu! Uzun saçları kalçasına kadar...

Rihanna bahara hazır! Çiçekli bikinisiyle sere serpe uzandı

Bahara hazır! Çiçekli bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.