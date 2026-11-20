Son olarak İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği Dilber karakteri ile adından söz ettiren Hazar Ergüçlü şimdilerde sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ergüçlü'nün başrolünü oynadığı ve yapım ortağı olduğu “Mutter Bir Annenin Hatıra Defteri” filmi 27 Kasım’da gösterime girecek. Filmin galası Atlas Sineması’nda yapıldı.

Hazar Ergüçlü, gala gecesinde tercih ettiği siyah mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. İnce askılı, derin V yaka ve göğüs dekolteli tasarımıyla öne çıkan elbise, belden itibaren hafifçe genişleyen kabarık eteğiyle feminen bir görünüm sundu.

TAM NOT ALDI

Sade ve zarif tasarımıyla dikkat çeken elbiseyi siyah, diz altına uzanan bağcıklı deri çizmelerle tamamlayan oyuncu, iddialı tarzıyla beğeni topladı.

Elbisesini gösterişli aksesuarlardan uzak, minimal bir stille tamamlayan Ergüçlü, doğal saçları ve sade makyajıyla da şıklığını ön plana çıkardı.

Hazar Ergüçlü için sosyal medyada; 'Sade ama güzel', 'Abartısız', 'Gayet hoş görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.