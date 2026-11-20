Now Tv'nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezonda reytinglerde istediği başarıyı bir türlü yakalayamadı. Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı dizi dün akşam yayınlanan 43. bölümüyle ekran macerasını noktaladı.

Dizinin final sahnesine Serhat ve Yıldız karakterlerinin kavuşması damga vurdu. Tv'de kesintiye uğrayan ve internete özel olarak yayınlanan sevişme sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Halef takipçileri dizideki kesintisinin ardından adeta isyan etti.

Fenomen dizinin özel sahnesi için sosyal medyada; 'Beklediğimize değmedi', 'Yazık ettiniz güzelim diziye', 'Şöyle bir uyum bir daha gelmeyecek', 'Sahneyi niye kestiniz?', 'Bu kadar mıydı?' gibi yorumlar yapıldı.

HALEF 43. BÖLÜM ÖZETİ:

Yıldız’ın vurulmasıyla Serhat için endişeli bir bekleyiş başlar. Adeta çılgına dönen Nurgül ise durmaya niyetli değildir. Akif’le yeniden iş birliği yaparak Yıldız ve Serhat’ı ortadan kaldırmak için son ve ölümcül hamlesini yapmak üzere harekete geçer.

Diğer yandan Ziyan’ın vurulması, Kordağlı Konağı’nda dengeleri değiştirir. Babahan’ın halefi olan Aşır, şimdi Kordağlı aşiretinin de başına geçmek zorundadır.

Taşkesen tarafında ise Rami, Sado için bir tehlike haline gelmiştir ve artık ortadan kaldırılması gereken bir hedeftir. Ancak Sado’nun planının farkında olan Rami, ölümcül hamlesini yapar.