55 bin TL ceza verilecek! Bunları yaparsanız hapse bile girebilirsiniz! O ülkede dikkatli olun...

İtalya'da cumartesi günü yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle, çevreyi kirleten sürücülere binlerce euro ceza kesilecek. Sadece para cezası değil, hapis cezası da verilecek. Turistler de uygulamaya dahil olacak.

55 bin TL ceza verilecek! Bunları yaparsanız hapse bile girebilirsiniz! O ülkede dikkatli olun...

İtalya, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında sert önlemler almaya hazırlanıyor. Yeni yönetmelikle, araçlarından yola veya yol kenarına çöp atan sürücüler 18 bin euroya (yaklaşık 852 bin TL) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

56 BİN TL CEZASI OLACAK

Eğer çöp doğa koruma alanına atılırsa, sürücünün ehliyetine el konulabilecek ve hapis cezası da gündeme gelebilecek. Küçük çaplı atıklar için de caydırıcı cezalar öngörülüyor. Sigara izmariti, plastik şişe ya da mendil gibi nesneleri yola atanlara 1.188 euroya kadar (yaklaşık 56 bin TL) para cezası kesilebilecek.

Çöp atan kişinin bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, ceza yazılması için yeterli sayılacak. Yeni uygulama sadece yerel halkı değil, İtalya’yı ziyaret eden yabancı turistleri de kapsıyor.

