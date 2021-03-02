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55'lik Elizabeth Hurley'den sutyensiz paylaşım

02.03.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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55'lik Elizabeth Hurley'den sutyensiz paylaşım

Eski manken ve oyuncu Elizabeth Hurley yeni fotoğrafıyla hayranlarının beğenisini topladı. 55 yaşındaki ünlü isim sutyensiz paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Yaşlanmaya meydan okuyan yıldız 55 yaşındaki Elizabeth Hurley, Instagram’dan çarpıcı fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Bu sefer evinden bir fotoğraf paylaşan Hurley, sutyensiz pozuyla bir kere daha hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Instagram'da göz alıcı fotoğraflar yayınlamaya devam eden Elizabeth Hurley, bu sefer evinin rahatlığında bir fotoğraf paylaştı.

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Yaşlanmaya meydan okuyan 55 yaşındaki yıldız, derin dekolteli kadife takımla poz verdi. Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Elizabeth Hurley, takımının altına sutyen takmamayı tercih etti.

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