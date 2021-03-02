55'lik Elizabeth Hurley'den sutyensiz paylaşım

Yaşlanmaya meydan okuyan yıldız 55 yaşındaki Elizabeth Hurley, Instagram’dan çarpıcı fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Bu sefer evinden bir fotoğraf paylaşan Hurley, sutyensiz pozuyla bir kere daha hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Instagram'da göz alıcı fotoğraflar yayınlamaya devam eden Elizabeth Hurley, bu sefer evinin rahatlığında bir fotoğraf paylaştı.

Yaşlanmaya meydan okuyan 55 yaşındaki yıldız, derin dekolteli kadife takımla poz verdi. Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Elizabeth Hurley, takımının altına sutyen takmamayı tercih etti.



