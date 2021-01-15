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56 saatlik kısıtlama Balıkesir’de başladı

15.01.2021 22:03 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu kesintisiz uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı Balıkesir’de güvenlik önlemleri üst düzeyde başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kurulan kabine toplantısı sonrasında hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması kararı Balıkesir’de Cuma akşamı saat 21:00’dan itibaren başladı.

Hafta sonu kesintisiz uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı Balıkesir’de güvenlik önlemleri üst düzeyde başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kurulan kabine toplantısı sonrasında hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması kararı Balıkesir’de Cuma akşamı saat 21:00’dan itibaren başladı. Hafta sonu beklenen karla birlikte vatandaşların sokağa çıkmasını önlemek amacıyla şehrin bir çok noktasında yüksek derecede güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağına riayet ederek şehrin işlek cadde ve sokaklarını bomboş bıraktılar.

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İkindi
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Akşam
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Balıkesir Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

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Balıkesir Eczanesi
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