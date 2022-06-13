"56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" sona erdi

TEKİRDAĞ (AA) - 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, şarkıcı Derya Uluğ konseriyle sona erdi.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında Uluğ, sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.

Derya Uluğ'un şarkılarına vatandaşlar da eşlik etti.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir festivali geride bıraktıklarını söyledi.

Yüksel, güzel bir festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "4 gün boyunca dolu dolu bir festival geçirdik. Kültür, sanat, spor, söyleşiler herkese hitap eden etkinliklerimiz oldu. Konserlerimize vatandaşların ilgisi çok yoğundu. Bugün Derya Uluğ konseriyle final yaptık." dedi.

Konserin ardından Yüksel, Uluğ'a kiraz ve çiçek verdi.

